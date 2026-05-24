«Отселят 76 человек»: украинские дроны ударили по железной дороге Хинштейн сообщил об отселении 76 человек после атаки ВСУ на ж/д пути

Украинский беспилотник атаковал железнодорожные пути в Курской области, сообщил губернатор Александр Хинштейн в МАКСе. По его словам, местные власти приняли решении о временном отселении 76 человек из близлежащего населенного пункта. По предварительной информации, никто не пострадал.

Сегодня вражеский БПЛА атаковал железнодорожные пути во Льговском районе, произошло возгорание вагона с топливом. Площадь возгорания устанавливается. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет. В целях безопасности из близлежащего населенного пункта местные власти временно отселяют 76 человек. Они будут размещены у родных и близких. При необходимости обеспечим жильем, — написал губернатор.

Ранее жителю Курской области оторвало правую стопу, также мужчина получил закрытый перелом голени этой же ноги. Кроме того, по словам Хинштейна, осколками посечено бедро, плечо и левая нога. Глава региона отметил, что мужчину со множеством ранений доставили в областную больницу, им занимаются врачи. Сейчас пострадавший находится в тяжелом состоянии.

До этого в больнице скончалась женщина, пострадавшая в результате атаки ВСУ на частный дом в Глушковском районе Курской области. Накануне Хинштейн сообщил о смерти ее мужа. На тот момент его раненая жена находилась в тяжелом состоянии.