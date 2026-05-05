Силы ПВО сбивают украинские «птички» в Севастополе Развожаев: силы ПВО сбили минимум четыре беспилотника в Севастополе

Российские военные отражают атаку Вооруженных сил Украины на Севастополь, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев. По его словам, в операции задействованы силы противовоздушной обороны и мобильные огневые группы. Минобороны РФ данную информацию пока не комментировало.

По предварительной информации, уничтожены четыре беспилотных летательных аппарата. Они были сбиты в районах Верхнесадового и Северной стороны.

Прошу сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности, оставаться в безопасных местах, — говорится в публикации.

По данным спасательной службы Севастополя, гражданские объекты в городе не пострадали. Работа в данный момент продолжается.

Ранее сообщалось, что дежурные средства противовоздушной обороны России за вечер вторника, 5 мая, перехватили и уничтожили 93 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. В Министерстве обороны РФ уточнили, что массированный налет продолжался с 14:00 до 21:00 по московскому времени.

До этого первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев обратил внимание, что Вооруженным силам России необходимо уничтожить всю индустрию БПЛА на Украине: от ж/д путей, по которым Запад доставляет комплектующие для дронов, до центров обучения операторов. По его словам, средства ПВО не дают стопроцентной защиты от атак ВСУ, поэтому необходимо прибегать к превентивным мерам.