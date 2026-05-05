«ПВО не даст эффекта»: назван единственный способ остановить атаки ВСУ

Вооруженным силам России необходимо уничтожить всю индустрию БПЛА на Украине: от ж/д путей, по которым Запад доставляет комплектующие для дронов, до центров обучения операторов, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. По его словам, средства ПВО не дают стопроцентной защиты от атак ВСУ, поэтому необходимо прибегать к превентивным мерам.

Не устану повторять, что бороться с атаками ВСУ нужно прежде всего не средствами ПВО, поскольку они никогда не дадут стопроцентного эффекта, а превентивными мерами. Следует вплотную заняться уничтожением всей украинской индустрии БПЛА: от логистики, железнодорожных путей и одесского порта, по которым в страну доставляются детали, до учреждений, в которых обучаются операторы. Это только выглядит невыполнимо, но стоит нанести 10–12 прицельных ударов, и украинские беспилотники попросту исчезнут. Уверен, что наша разведка знает все места дислокации и даже графики доставки этой техники на фронт, — высказался Журавлев.

Ранее глава Чувашии Олег Николаев заявил, что в результате массовой атаки беспилотников ВСУ на Чебоксары погибли два человека и еще 32 получили ранения разной степени тяжести. По его словам, среди пострадавших есть один ребенок.