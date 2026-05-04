«Бессмертный полк — 2026»: где пройдет шествие, как принять участие

9 мая в России традиционно проводят акцию «Бессмертный полк» в память о солдатах, сражавшихся на фронтах Великой Отечественной войны. Как ее организуют в 2026 году, в каких городах состоится очное шествие, где власти ограничатся только онлайн-трансляцией, как принять участие в мероприятии — в материале NEWS.ru.

Где в 2026 году проведут очное шествие «Бессмертного полка»

Акция «Бессмертный полк» в 2026 году пройдет в смешанном формате — очно и онлайн, заявил начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков. По его словам, решение будет приниматься в зависимости от ситуации с безопасностью.

Традиционное шествие состоится 9 мая 2026 года. Акция пройдет в очном формате в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Верхней Пышме, Каменске-Уральском, Новосибирске, Казани, Красноярске, Омске, Кемерово, Новокузнецке, Юрге, Самаре, Тюмени, Якутске, Орле, Томске, Ярославле, Чите, Сыктывкаре, Барнауле, Бийске, а также в ЯНАО и Вологодской области.

Акция пройдет только в онлайн-формате в Челябинской области и Уфе. В Москве и Петербурге решение о проведении очного шествия еще не принято.

Как принять участие в шествии «Бессмертного полка»

Чтобы принять участие в шествии «Бессмертного полка», нужно заранее найти в семейном архиве фотографию родственника, который сражался на фронтах Великой Отечественной войны, и оформить ее по специальному шаблону. Это можно сделать на официальном сайте проекта. Под снимком необходимо написать имя, фамилию, отчество и звание солдата, а также годы его жизни. Если фотографии не сохранились, то можно указать данные воевавшего предка.

Затем следует распечатать готовое изображение. Рекомендованный формат — А4 (20×30 см) или А3 (30×40 см). Нужно поместить снимок в рамку или прикрепить на специальный держатель и принести на шествие. Опытные участники «Бессмертного полка» советуют подготовить фотографии заранее, так как в последние дни перед праздником копировальные центры будут сильно загружены. Стоит заранее запастись файлами для бумаги на случай, если во время шествия пойдет дождь — это защитит портрет солдата от влаги. Кроме того, можно заламинировать фотографию.

Информация о времени проведения мероприятия, точке сбора и маршруте будет опубликована на официальных ресурсах и в социальных сетях региональных или муниципальных властей.

Согласно правилам акции, на «Бессмертный полк» нельзя приносить громоздкие предметы, флаги и баннеры, древки для флагов или плакатов, а также предметы с политической символикой. Организаторы напоминают, что участникам шествия нельзя скрывать лицо, приходить в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Также запрещено приносить оружие, колюще-режущие предметы, пиротехнику и спиртное.

Как принять участие в онлайн-акции «Бессмертный полк»

В 2026 году во всех субъектах РФ «Бессмертный полк» будут проводить в онлайн-формате. В День Победы, 9 мая, портреты участников Великой Отечественной войны будут показывать на медиафасадах и экранах, по ТВ и в соцсетях. Фотографии героев войны, которые загрузили в прошлом году, будут автоматически включены в онлайн-шествие, заявили координаторы проекта.

Чтобы принять участие в онлайн-акции, необходимо собрать информацию о солдате — фамилию, имя, отчество, годы жизни и род войск, а также подготовить его фотографию. Если снимка нет, то можно обойтись без него. До 6 мая нужно загрузить информацию о герое войны на сайте акции 2026.polkrf.ru или в мини-приложениях проекта во «ВКонтакте» или в «Одноклассниках». При желании можно отреставрировать фотографию или сделать ее цветной. Трансляция начнется на сайте проекта 9 мая в 12:00.

Что такое «Бессмертный полк»

Современный формат «Бессмертного полка» зародился в 2011-м в Томске. Спустя год в акции участвовали уже шесть тысяч человек. С этого момента движение начало стремительно распространяться по всей территории России. С тех пор каждый год люди проходят колонной по главным улицам городов и проносят в руках портреты своих предков, участвовавших в Великой Отечественной войне.

На сайте проекта говорится о том, что «Бессмертный полк» объединяет 89 региональных отделений и более 200 международных координаторов на всех континентах. На ресурсе загружена информация о более чем 598 тысячах ветеранов. В акции принимают участие более 22 млн человек не только в РФ, но и в других странах мира.

В акции в онлайн-формате приняли участие более семи миллионов человек. Трансляции посмотрели свыше 30 млн граждан.

