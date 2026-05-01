День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
01 мая 2026 в 09:17

«Бессмертный полк» пройдет по улицам одной страны ЕС по случаю Дня Победы

Участники акции «Бессмертный полк»
Подписывайтесь на нас в MAX

Акции «Бессмертный полк» и «Сад памяти» пройдут в Швеции, заявил в беседе с РИА Новости посол России в Стокгольме Сергей Беляев. По его словам, российское диппредставительство уделяет большое внимание организации памятных мероприятий, посвященных Дню Победы.

Запланированы торжественный прием и концерт, <...> традиционное возложение цветов на захоронениях советских воинов, находящихся на территории Швеции, а также акции «Бессмертный полк» и «Сад памяти», — подчеркнул глава дипмиссии.

Ранее сообщалось, что в Берлине в очередной раз могут ввести ограничения на демонстрацию российской и советской символики 8 и 9 мая. Как уточнили в полиции немецкой столицы, окончательное решение пока не принято, но, скорее всего, будут действовать традиционные запреты.

До этого юрист Михаил Салкин предупредил, что за размещение портретов нацистов в рамках акции «Бессмертный полк» предусмотрена уголовная ответственность. По его словам, виновник может быть оштрафован на сумму до 5 млн рублей или приговорен к лишению свободы на срок до пяти лет.

Европа
Швеция
День Победы
Бессмертный полк
Самое популярное
Семья и жизнь

Семья и жизнь

Культура

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.