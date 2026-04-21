Юрист объяснил, чьи портреты нельзя размещать в «Бессмертном полку»

Участники акции памяти «Бессмертный полк» во время шествия в День Победы в Москве

За размещение портретов нацистов в рамках акции «Бессмертный полк» предусмотрена уголовная ответственность, заявил NEWS.ru юрист Михаил Салкин. По его словам, виновник может быть оштрафован на сумму до 5 млн рублей или приговорен к лишению свободы на срок до пяти лет.

Размещение в «Бессмертном полку» фотографий [Адольфа] Гитлера, [Йозефа] Геббельса, [Йозефа] Менгеле и других нацистских деятелей — это не неудачная шутка, а действие, которое может повлечь уголовную ответственность по ст. 354.1 УК РФ о реабилитации нацизма. Часть 1 этой статьи охватывает публичное одобрение преступлений, установленных приговором Международного военного трибунала, а если это делается через интернет, действует квалифицированный состав, где санкция уже достигает штрафа 2–5 млн рублей и лишение свободы на срок до пяти лет, — предупредил Салкин.

Он подчеркнул, что за нацистскую символику предусмотрена отдельная ответственность. По словам юриста, если на изображении, коллаже или подписи присутствуют запрещенные обозначения, то гражданам грозят штраф 1–2 тыс. рублей, административный арест до 15 суток или обязательные работы до 100 часов, а также конфискация предмета правонарушения.

Если же нарушение совершается повторно лицом, уже подвергнутым административному наказанию, санкция доходит до четырех лет лишения свободы. При этом размещение фотографий политических деятелей состава правонарушения или преступления не образует, и вопрос регулируется исключительно правилами портала, который в результате модерации может не допустить такой снимок к публикации, — заключил Салкин.

Ранее сопредседатель Центрального штаба «Бессмертного полка» Елена Цунаева заявила, что формат акции в 2026 году будет зависеть от решений глав регионов. По ее словам, они объявят о своем выборе через официальные каналы.