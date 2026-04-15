Раскрыто, кто определит формат проведения «Бессмертного полка» в 2026 году Главы регионов сами определят формат проведения «Бессмертного полка» в 2026 году

Формат проведения «Бессмертный полк» в 2026 году будут определять главы регионов, заявила сопредседатель Центрального штаба акции Елена Цунаева на пресс-конференции. По ее словам, которые приводит ТАСС, о своем решении они объявят через официальные источники.

При проведении шествия «Бессмертного полка» на первом месте стоит безопасность участников, поэтому решение о проведении традиционного шествия «Бессмертный полк» в регионах принимают главы субъектов, — сказала она.

Ранее начальник управления президента России по общественным проектам Сергей Новиков заявил, что акция «Бессмертный полк» в 2026 году пройдет в регионах в очном или онлайн-формате. Он также подчеркнул, что формат будет подобран в зависимости от ситуации с безопасностью.

До этого администрация города Мирный Архангельской области сообщила, что военный парад в честь Дня Победы в этом году проводиться не будет. Власти уточнили, что торжественное построение личного состава космодрома отменили, тогда как в прошлом году праздничное мероприятие состоялось.