Стало известно, как проведут «Бессмертный полк» в 2026 году Новиков: «Бессмертный полк» в 2026 году пройдет очно или онлайн

Акция «Бессмертный полк» в 2026 году пройдет в регионах в очном или онлайн-формате, заявил начальник управления президента России по общественным проектам Сергей Новиков. По его словам, формат будет подобран в зависимости от ситуации с безопасностью, передает РИА Новости.

У нас, безусловно, есть общая задача — провести его на высоком уровне. И акцию «Бессмертный полк». Там, где это позволит обстановка, по решению субъектов, она пройдет в очном формате, а там, где этого потребуют соображения безопасности, — онлайн, — отметил Новиков.

Особое внимание в текущем году уделят использованию современных цифровых платформ, которые делают сохранение исторической памяти более доступным для молодежи, подчеркнул Новиков. В год 85-летия начала Великой Отечественной войны организаторы стремятся реализовать программу мероприятий максимально ярко и содержательно. В рамках патриотической работы также планируется активно задействовать ветеранов СВО, возвращающихся к мирной жизни.

Ранее стало известно, что ветераны Великой Отечественной войны с 3 апреля начнут получать ежегодную выплату ко Дню Победы. Сумма выплат составит 10 тыс. рублей.