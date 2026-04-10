10 апреля 2026 в 12:07

Стало известно, как проведут «Бессмертный полк» в 2026 году

Новиков: «Бессмертный полк» в 2026 году пройдет очно или онлайн

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Акция «Бессмертный полк» в 2026 году пройдет в регионах в очном или онлайн-формате, заявил начальник управления президента России по общественным проектам Сергей Новиков. По его словам, формат будет подобран в зависимости от ситуации с безопасностью, передает РИА Новости.

У нас, безусловно, есть общая задача — провести его на высоком уровне. И акцию «Бессмертный полк». Там, где это позволит обстановка, по решению субъектов, она пройдет в очном формате, а там, где этого потребуют соображения безопасности, — онлайн, — отметил Новиков.

Особое внимание в текущем году уделят использованию современных цифровых платформ, которые делают сохранение исторической памяти более доступным для молодежи, подчеркнул Новиков. В год 85-летия начала Великой Отечественной войны организаторы стремятся реализовать программу мероприятий максимально ярко и содержательно. В рамках патриотической работы также планируется активно задействовать ветеранов СВО, возвращающихся к мирной жизни.

Ранее стало известно, что ветераны Великой Отечественной войны с 3 апреля начнут получать ежегодную выплату ко Дню Победы. Сумма выплат составит 10 тыс. рублей.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Невозможно подобрать слова»: Гладков сообщил о гибели женщины при обстреле
Трагедия с пропавшими туристами на Камчатке: что известно к 10 апреля
Песков назвал Пасху святым праздником для РФ и Украины
Пользователям VK Видео рассказали, как готовят космонавтов
Петербургские инспекторы ГИБДД спасли задыхающегося малыша
Стефано Габбана покинул пост главы совета директоров Dolce & Gabbana
Уникальный случай зафиксировали в Московском зоопарке со снежным барсом
«Нептуны» над Брянском, подрыв мальчика, 150 БПЛА: ВСУ атакуют РФ 10 апреля
Раскрыты последние слова погибшего на Камчатке студента из Петербурга
Стало известно, почему в Татарстане завыли сирены
СК отказался возбуждать новое дело против Чекалиных
Бывшего вице-губернатора Кубани обвиняют в рейдерском захвате
В Кремле дали комментарии насчет действий Британии из-за подлодок России
В России отреагировали на призыв открыть киноклуб в каждой школе
Стало известно, когда состоится обмен пленными между Россией и Украиной
Душитель исчез из СИЗО: куда пропал педагог — подражатель маньяка Сливко
ДоброFON направит свыше 5 млн рублей пострадавшим жителям Дагестана
Число пострадавших при взрыве во Владикавказе увеличилось
На месте взрыва во Владикавказе идет детонация фейерверков
Названо условие, при котором США могут выйти из переговоров по Украине
Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать
Семья и жизнь

Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать

Хачапури в отставке. Новая королева завтрака — сырная лепешка на сковороде, хрустит и тает во рту
Общество

Хачапури в отставке. Новая королева завтрака — сырная лепешка на сковороде, хрустит и тает во рту

Зеленский предал Сырского и решил развалить ВСУ — это шанс для России
Европа

Зеленский предал Сырского и решил развалить ВСУ — это шанс для России

