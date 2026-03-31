31 марта 2026 в 06:20

Ветераны получат выплату ко Дню Победы

Ветераны ВОВ получат выплату ко Дню Победы в размере 10 тыс. рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Ветераны Великой Отечественной войны с 3 апреля начнут получать ежегодную выплату к Дню Победы, сообщили ТАСС в пресс-службе Соцфонда. Сумма выплат составит 10 тыс. рублей.

Средства ветеранам и инвалидам войны будут доставлены банками и почтой по индивидуальному графику. Уточняется, что перечисления начнутся без необходимости подачи заявлений.

Выплата предоставляется участникам боевых действий Великой Отечественной войны. Деньги поступят вместе с пенсией и другими ежемесячными начислениями автоматически.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что ветераны СВО в будущем станут для молодежи таким же примером, каким для прошлых поколений были участники ВОВ. Он подчеркнул, что бойцы служат образцом подлинного патриотизма, честности и надежности.

До этого депутат Госдумы Леонид Слуцкий заявил: в России следует стандартизировать льготы, положенные ветеранам. Парламентарий подчеркнул, что нельзя допускать ситуацию, когда бойцы и их семьи получают другие льготы из-за проживания в определенном регионе.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, какую зарплату получает упаковщик киндер-сюрпризов
Эндокринолог развеяла популярный миф о причинах диабета
«А где они лежали?»: Коростелев о дефиците презервативов на Олимпиаде-2026
Опять зима? Мороз до −4, снег в Москве и Питере: прогноз на начало апреля
Россиянам рассказали об увеличении выплат с 1 апреля
Роман с Салтыковой, фиктивный брак, развод с моделью: как живет Павел Буре
«Парадокс успеха»: коуч ответила, почему руководители берут паузу в карьере
Губернатор Ленобласти отчитался о сбитых за ночь беспилотниках
Стало известно о пострадавших детях при атаке ВСУ на Ленобласть
Ветераны получат выплату ко Дню Победы
Адвокат объяснил, как снизить количество рецидивистов-уголовников
Стало известно, что изменится в жизни россиян с 1 апреля
Памфилова усомнилась, что Зеленский позволит провести выборы на Украине
Зачистили подземные туннели и уничтожили ВСУ: успехи ВС РФ к утру 31 марта
Предотвращаем инсульт: пять простых советов невролога, спасающих жизни
Биолог объяснила, почему с приходом весны ощущается прилив сил
Группировка «Запад» отчиталась о сотнях БПЛА, сбитых на фронте
Раскрыта сумма заработка Нагиева за продажу курсов в Дубае
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 31 марта
Цены на бензин в США взлетели до рекордной отметки
Дальше
Самое популярное
Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%
Общество

Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли

Что посадить на рассаду в начале апреля: календарь для МО, Урала и Сибири
Семья и жизнь

Что посадить на рассаду в начале апреля: календарь для МО, Урала и Сибири

