Ветераны получат выплату ко Дню Победы

Ветераны Великой Отечественной войны с 3 апреля начнут получать ежегодную выплату к Дню Победы, сообщили ТАСС в пресс-службе Соцфонда. Сумма выплат составит 10 тыс. рублей.

Средства ветеранам и инвалидам войны будут доставлены банками и почтой по индивидуальному графику. Уточняется, что перечисления начнутся без необходимости подачи заявлений.

Выплата предоставляется участникам боевых действий Великой Отечественной войны. Деньги поступят вместе с пенсией и другими ежемесячными начислениями автоматически.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что ветераны СВО в будущем станут для молодежи таким же примером, каким для прошлых поколений были участники ВОВ. Он подчеркнул, что бойцы служат образцом подлинного патриотизма, честности и надежности.

До этого депутат Госдумы Леонид Слуцкий заявил: в России следует стандартизировать льготы, положенные ветеранам. Парламентарий подчеркнул, что нельзя допускать ситуацию, когда бойцы и их семьи получают другие льготы из-за проживания в определенном регионе.