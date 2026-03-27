27 марта 2026 в 11:51

Лавров назвал категорию граждан, которой будет восхищаться молодежь

Лавров заявил, что ветераны СВО станут примером для молодежи

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Ветераны специальной военной операции в будущем станут для молодежи таким же примером, каким для прошлых поколений были участники Великой Отечественной войны, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на церемонии вручения дипломов о профессиональной переподготовке военнослужащих. Он подчеркнул, что бойцы служат примером подлинного патриотизма, честности и надежности. Его слова передает РИА Новости.

Сегодня таким наглядным примером подлинного патриотизма, честности, ответственности, надежности служите вы, особенно для молодежи, в духовно-нравственное воспитание которой вы способны без сомнения внести весомы вклад, — уверен Лавров.

Ранее писатель Захар Прилепин рассказал, что президент России Владимир Путин лично следит за отбором кадров в системе госуправления среди участников СВО. По его словам, претенденты — это бойцы с наградами, выдающимися биографиями и высоким уровнем образования.

До этого глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что программа «Время героев» помогает решать проблему нехватки квалифицированных госслужащих в новых регионах. По его словам, благодаря данной инициативе местные власти получают кадры, проверенные не только временем, но и делом.

