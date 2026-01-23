Пушилин раскрыл, как в новых регионах решают проблему нехватки госслужащих

Программа «Время героев» помогает решать проблему нехватки квалифицированных госслужащих в новых регионах, заявил корреспонденту NEWS.ru глава ДНР Денис Пушилин на полях форума «Знание. Государство» в Национальном центре «Россия». По его словам, благодаря данной инициативе местные власти получают кадры, проверенные не только временем, но и делом.

«Время героев» играет существенную роль в том плане, что мы получаем в свое распоряжение определенное количество кадров, проверенных не только временем, но и делом, — сказал Пушилин.

Глава ДНР рассказал, что программа «Время героев» позволяет переквалифицировать участников СВО таким образом, чтобы привлечь их к работе в разных областях. Он добавил, что в регионе проходит конкурс «Донбасс. СВОи герои», благодаря которым власти также отбирают кадры.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что государство обязано поддерживать защитников Отечества и членов их семей. Он отметил необходимость уделять первостепенное внимание решению социальных вопросов для участников СВО. До этого Путин сообщил, что работающие в органах власти ветераны СВО будут уделять особое внимание вопросам поддержки военнослужащих и их семей.