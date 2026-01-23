Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
23 января 2026 в 16:31

Пушилин раскрыл, как в новых регионах решают проблему нехватки госслужащих

Пушилин: программа «Время героев» помогает решать проблему нехватки госслужащих

Денис Пушилин Денис Пушилин Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Программа «Время героев» помогает решать проблему нехватки квалифицированных госслужащих в новых регионах, заявил корреспонденту NEWS.ru глава ДНР Денис Пушилин на полях форума «Знание. Государство» в Национальном центре «Россия». По его словам, благодаря данной инициативе местные власти получают кадры, проверенные не только временем, но и делом.

«Время героев» играет существенную роль в том плане, что мы получаем в свое распоряжение определенное количество кадров, проверенных не только временем, но и делом, — сказал Пушилин.

Глава ДНР рассказал, что программа «Время героев» позволяет переквалифицировать участников СВО таким образом, чтобы привлечь их к работе в разных областях. Он добавил, что в регионе проходит конкурс «Донбасс. СВОи герои», благодаря которым власти также отбирают кадры.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что государство обязано поддерживать защитников Отечества и членов их семей. Он отметил необходимость уделять первостепенное внимание решению социальных вопросов для участников СВО. До этого Путин сообщил, что работающие в органах власти ветераны СВО будут уделять особое внимание вопросам поддержки военнослужащих и их семей.

Россия
ДНР
Денис Пушилин
госслужащие
программы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Американец с болезнью Альцгеймера второй раз женился на супруге
Зеленский увидел в ВСУ фундамент для объединенных сил Европы
В АКОРТ заявили о снижении цен на молоко
Названы даты презентации новых устройств Apple
Экономист допустил снижение курса доллара до рекордно низких значений
После рейда «Здорового Отечества» с рынка в Одинцово выгнали нелегалов
Первая ракетка мира надела платье, посвященное критикующей Россию певице
Блокпост появился около школьного туалета в российском городе
Рособрнадзор назвал условие для отмены ЕГЭ
Куда сходить в Москве в выходные 24–25 января: День студента в столице!
В Госдуме призвали к последовательной отмене ЕГЭ
Критик Шпагин раскрыл, зачем Богомолову пост ректора Школы-студии МХАТ
Цифровая стройка без иллюзий: какие технологии реально работают
Турецкий певец Semicenk впервые выступит в Москве
«Истерические идеи»: член СВОП о предложении Каллас создать спецтрибунал
«Лишить власти»: в Британии пришли в ярость после выходки Зеленского
В МИД Ирана назвали точное число жертв беспорядков
«Полностью эстетик»: Ургант отправился в первый тур по США и Канаде
Названы 10 регионов России, где ожидаются аномальные морозы
В Германии начался процесс над объединением нацистов-сепаратистов
Дальше
Самое популярное
Готовим молочную пшенную кашу как в детстве: простой пошаговый рецепт
Семья и жизнь

Готовим молочную пшенную кашу как в детстве: простой пошаговый рецепт

Рецепт быстрого пирога с замороженными ягодами: вкусно и просто
Семья и жизнь

Рецепт быстрого пирога с замороженными ягодами: вкусно и просто

Идеальные пышные оладьи без дрожжей: быстрый рецепт без усилий
Семья и жизнь

Идеальные пышные оладьи без дрожжей: быстрый рецепт без усилий

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.