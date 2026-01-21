Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
21 января 2026 в 19:12

Путин пообещал защиту военнослужащим и их семьям

Путин: государство должно обеспечить интересы бойцов СВО и их семей

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
Государство обязано поддерживать защитников Отечества и членов их семей, заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства. Он отметил необходимость уделять первостепенное внимание решению социальных вопросов для участников СВО, передает пресс-служба Кремля.

Это просто обязанность государства, моральная обязанность — поддержать наших бойцов и наших ветеранов. <...> Поэтому прошу вас уделять этому первостепенное значение и внимание, — сказал Путин.

Президент подчеркнул, что защитники должны быть уверены: все социальные вопросы, касающиеся их самих и членов их семей, будут решаться эффективно. Он также отметил, что цифровизация поможет сделать систему более работоспособной и надежной для тех, кто рискует жизнью в интересах страны.

Ранее российский президент поблагодарил артистов, которые поддерживают бойцов СВО, подчеркнув особую признательность творческим деятелям за их вклад. Путин также поздравил их с профессиональным праздником, приуроченным ко дню рождения Константина Станиславского.

