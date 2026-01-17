Атака США на Венесуэлу
17 января 2026 в 12:37

Путин обратился к артистам, поддерживающим бойцов СВО

Путин поблагодарил артистов, которые поддерживают бойцов СВО

Российский президент Владимир Путин поблагодарил артистов, поддерживающих бойцов СВО и поздравил их с профессиональным праздником.

Особые слова признательности артистам, которые сегодня в ходе специальной военной операции поддерживают наших героев, — подчеркнул он.

Ранее Путин сообщил, что работающие в органах власти ветераны СВО будут уделять особое внимание вопросам поддержки военнослужащих и их семей. Секретарь генсовета партии «Единая Россия» Владимир Якушев в ответ заявил, что по инициативам по поддержке участников СВО голосование проходит практически единогласно.

До этого народная артистка России Лариса Долина рассказала о поддержке бойцов СВО через музыкальные и кинопроекты. Артистка отметила важность эмоциональной помощи военным, приведя пример с отправкой гитар на Херсонское направление. Она также подчеркнула, что такие инициативы поднимают дух солдат между боями.

Путин обратился к артистам, поддерживающим бойцов СВО
