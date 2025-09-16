Долина объяснила, почему поддерживает бойцов СВО

Народная артистка России Лариса Долина рассказала о поддержке бойцов в зоне специальной военной операции через музыку, стихи и кино, передает корреспондент NEWS.ru. На пресс-конференции, посвященной старту акции «Песни и кино — нашим героям», которую запускают телеканал RU.TV и фестиваль «RТ.Док: Время наших героев», артистка отметила важность эмоциональной поддержки для военных.

У нас была недавно акция с Народным фронтом <...>, мы объявляли сбор для бойцов Херсонского направления, и многим из них прислали гитары. И я видела счастливые лица этих бойцов, которые между боями играли любимые песни на гитарах. Таким образом, это такая вот эмоциональная поддержка, которая нам сейчас так необходима, — поделилась Долина.

Долина также отметила рост интереса к русской культуре, кино и литературе, а также подчеркнула значимость участия отечественных артистов и дизайнеров. Все концерты в госпиталях она считает добровольной миссией, направленной на поддержку военных и укрепление национального духа.

Ранее народный артист России Николай Басков заявил, что стал одним из первых публичных деятелей, поддержавших СВО, после чего столкнулся с массой угроз, которые в том числе затронули его мать. Он также предположил, что украинские коллеги могли быть причастны к утечке его номеров телефонов.