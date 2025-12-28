Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
28 декабря 2025 в 19:37

Самарский Минздрав объяснил скандальные слова министра о вызове скорой

Минздрав Самарской области опроверг интерпретацию слов Орлова о вызове скорой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Слова врио министра здравоохранения Самарской области Андрея Орлова о том, что жители с температурой до 40 градусов должны обращаться в поликлиники, а не в скорую помощь, СМИ неверно интерпретировали, сообщили РИА Новости в областном Минздраве. Прямой эфир с участием Орлова состоялся 25 декабря.

Скорая медицинская помощь — это экстренная служба, которая приоритетно выезжает на вызовы в экстренных ситуациях, таких как сильный болевой синдром, инфаркт, инсульт, судороги, кровотечения, состояния с угрозой для жизни, различные травмы, ДТП. Повышение температуры относится к неотложным вызовам, — объяснили в областном Минздраве.

В ведомстве также уточнили, что в регионе работает 137 бригад неотложной помощи при поликлиниках, которые с 8:00 до 20:00 выезжают к пациентам с повышенной температурой и признаками ОРВИ, ОРЗ и гриппа на дом. Скорая помощь прибывает на экстренные вызовы в течение двух часов, но при росте числа заболевших время ожидания может немного увеличиться.

Ранее Минздрав исключил 20 препаратов из перечня жизненно необходимых лекарств из-за прекращения их производства или поставок в Россию. При этом в обновленный список вошли восемь новых лекарственных средств для лечения анемии, нейтропении, туберкулеза и онкологических заболеваний. Изменения вступят в силу с 1 марта 2026 года.

скорая помощь
Минздрав
Самарская область
температура
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Пошлая чепуха»: Лоза пожалел об участии в «Давай поженимся!»
Костомаров ответил на вопрос о перспективах заниматься музыкой
«Мусоль!»: Лисовец ответил на вопрос об онкозаболевании
Игры со взрывчаткой чуть не лишили руки школьника из Саратовской области
Как хранить свежую зелень в холодильнике — от петрушки до руколы
Пугачева проигнорировала новость об уходе Алентовой
Взрывы над Сызранью, финансовые перемены в 2026 году: что будет дальше
Трамп поговорил с Путиным перед встречей с Зеленским
Стали известны новые детали переговоров Трампа и Зеленского
В бундестаге потребовали от Мерца принять одно решение по Украине
Сочетаю море и дым: неожиданный поворот для классического цезаря
Театр Пушкина заменил спектакль «Мадам Рубинштейн» с Алентовой
Под Петербургом двое мужчин взорвали фейерверки в лифте
Добровольцам СВО «накинут» стаж для пенсии за выслугу лет: что известно
Украинские операторы БПЛА выгнали из дома целую семью в Красноармейске
Раскрыты последствия удара БПЛА ВСУ по микроавтобусу с людьми
Самарский Минздрав объяснил скандальные слова министра о вызове скорой
Бытовки загорелись в центре Москвы
Превращение техники ВСУ в пылающий металлолом попало на видео
«Покусывать за пятки»: в США рассказали, что ждет Трамп от Зеленского
Дальше
Самое популярное
Только творог, ваниль и яйца — пеку венгерский творожный пирог «Ретеш»: не чизкейк, а тающее облако
Общество

Только творог, ваниль и яйца — пеку венгерский творожный пирог «Ретеш»: не чизкейк, а тающее облако

Горячее из фарша по-французски: во много раз нежнее мяса и экономит бюджет
Общество

Горячее из фарша по-французски: во много раз нежнее мяса и экономит бюджет

Тонкое тесто, картошка и сыр — через 10 минут уже едим. Турецкие гезлеме — нежнее и вкуснее драников
Общество

Тонкое тесто, картошка и сыр — через 10 минут уже едим. Турецкие гезлеме — нежнее и вкуснее драников

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.