Самарский Минздрав объяснил скандальные слова министра о вызове скорой

Слова врио министра здравоохранения Самарской области Андрея Орлова о том, что жители с температурой до 40 градусов должны обращаться в поликлиники, а не в скорую помощь, СМИ неверно интерпретировали, сообщили РИА Новости в областном Минздраве. Прямой эфир с участием Орлова состоялся 25 декабря.

Скорая медицинская помощь — это экстренная служба, которая приоритетно выезжает на вызовы в экстренных ситуациях, таких как сильный болевой синдром, инфаркт, инсульт, судороги, кровотечения, состояния с угрозой для жизни, различные травмы, ДТП. Повышение температуры относится к неотложным вызовам, — объяснили в областном Минздраве.

В ведомстве также уточнили, что в регионе работает 137 бригад неотложной помощи при поликлиниках, которые с 8:00 до 20:00 выезжают к пациентам с повышенной температурой и признаками ОРВИ, ОРЗ и гриппа на дом. Скорая помощь прибывает на экстренные вызовы в течение двух часов, но при росте числа заболевших время ожидания может немного увеличиться.

Ранее Минздрав исключил 20 препаратов из перечня жизненно необходимых лекарств из-за прекращения их производства или поставок в Россию. При этом в обновленный список вошли восемь новых лекарственных средств для лечения анемии, нейтропении, туберкулеза и онкологических заболеваний. Изменения вступят в силу с 1 марта 2026 года.