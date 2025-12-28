Добровольцам СВО «накинут» стаж для пенсии за выслугу лет: что известно

Добровольцам СВО «накинут» стаж для пенсии за выслугу лет: что известно

Президент России Владимир Путин подписал закон об учете времени службы в добровольческих формированиях на спецоперации в пенсии за выслугу лет. Что известно, как именно и при каких условиях добровольцам СВО «накинут» стаж, кого касается?

Как добровольцам СВО «накинут» стаж для пенсии за выслугу лет

Документ позволит засчитывать периоды пребывания в добровольческих формированиях, созданных в соответствии с федеральным законом «Об обороне», при назначении выплат. Время выполнения задач в составе таких подразделений в особых условиях будут учитывать в льготном исчислении.

Закон касается сотрудников МВД, ФСИН, Росгвардии, ФССП. Право на пенсию такие сотрудники смогут получить при выслуге 20 лет и более с учетом службы добровольцем.

Нововведения начнут действовать с 1 января 2026 года. Граждане, исключенные из добровольческих формирований до вступления в силу закона, смогут обратиться с заявлением о назначении им пенсии либо о пересмотре размера пенсии со дня вступления в силу закона.

Что известно о льготном исчислении стажа

Зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Дмитрий Вяткин заявил, что теперь время выполнения задач добровольцами в особых условиях будет учитываться в льготном исчислении.

«Особенности заключаются в том, что два дня службы в добровольческом формировании будут приравниваться к одному дню службы в Вооруженных силах либо в правоохранительных силовых структурах. Но если это специальные условия службы, в том числе прохождение службы в рамках ведения боевых действий, то тогда идет день за три — день участия в боевых действиях за три дня военной службы. В данном случае условия абсолютно равные», — отметил Вяткин.

Парламентарий подчеркнул, что закон об учете срока службы в добровольческих формированиях при установлении пенсионных выплат за выслугу лет обеспечен организационно и финансово.

Какие еще «исключения» действуют для добровольцев

Добровольцы, пребывающие в запасе и исполняющие или исполнявшие обязанности по военному контракту с армией России, могут получать воинские звания без обязательного прохождения военных сборов (аттестации), следует из соответствующего правового акта — президент России подписал документ в сентябре 2025 года.

Также действует закон, согласно которому добровольцы-штурмовики, участвовавшие в специальной военной операции, смогут получить статус ветерана и инвалида боевых действий.

Статус ветерана боевых действий теперь получают в том числе бойцы, заключившие с 1 октября 2022 года по 1 сентября 2023 года соглашения с Минобороны РФ и выполнявшие задачи в составе специальных подразделений воинских частей в ходе СВО.

Ежемесячная денежная выплата штурмовикам-добровольцам устанавливается территориальными органами Соцфонда РФ со дня признания указанных лиц ветеранами боевых действий.

Лицам, которые не реализовали свое право на получение выплаты, она будет назначается автоматически — заявления не требуется.

До принятия закона статусы ветерана боевых действий и инвалида боевых действий присваивались добровольцам СВО, но эти нормы не распространялись на граждан, принимавших участие в спецоперации в составе штурмовых подразделений на основании соглашений с МО РФ в период с 1 октября 2022 года по 1 сентября 2023 года.

Сколько сейчас контрактников и добровольцев

Примерно 417 тысяч человек на данный момент заключили контракт на военную службу, заявил 24 декабря зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. По его словам, более 36 тысяч граждан отправились в зону проведения специальной военной операции в качестве добровольцев.

