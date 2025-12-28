Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
28 декабря 2025 в 19:45

Добровольцам СВО «накинут» стаж для пенсии за выслугу лет: что известно

ВС РФ ВС РФ Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Президент России Владимир Путин подписал закон об учете времени службы в добровольческих формированиях на спецоперации в пенсии за выслугу лет. Что известно, как именно и при каких условиях добровольцам СВО «накинут» стаж, кого касается?

Как добровольцам СВО «накинут» стаж для пенсии за выслугу лет

Документ позволит засчитывать периоды пребывания в добровольческих формированиях, созданных в соответствии с федеральным законом «Об обороне», при назначении выплат. Время выполнения задач в составе таких подразделений в особых условиях будут учитывать в льготном исчислении.

Закон касается сотрудников МВД, ФСИН, Росгвардии, ФССП. Право на пенсию такие сотрудники смогут получить при выслуге 20 лет и более с учетом службы добровольцем.

Нововведения начнут действовать с 1 января 2026 года. Граждане, исключенные из добровольческих формирований до вступления в силу закона, смогут обратиться с заявлением о назначении им пенсии либо о пересмотре размера пенсии со дня вступления в силу закона.

Что известно о льготном исчислении стажа

Зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Дмитрий Вяткин заявил, что теперь время выполнения задач добровольцами в особых условиях будет учитываться в льготном исчислении.

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

«Особенности заключаются в том, что два дня службы в добровольческом формировании будут приравниваться к одному дню службы в Вооруженных силах либо в правоохранительных силовых структурах. Но если это специальные условия службы, в том числе прохождение службы в рамках ведения боевых действий, то тогда идет день за три — день участия в боевых действиях за три дня военной службы. В данном случае условия абсолютно равные», — отметил Вяткин.

Парламентарий подчеркнул, что закон об учете срока службы в добровольческих формированиях при установлении пенсионных выплат за выслугу лет обеспечен организационно и финансово.

Какие еще «исключения» действуют для добровольцев

Добровольцы, пребывающие в запасе и исполняющие или исполнявшие обязанности по военному контракту с армией России, могут получать воинские звания без обязательного прохождения военных сборов (аттестации), следует из соответствующего правового акта — президент России подписал документ в сентябре 2025 года.

Также действует закон, согласно которому добровольцы-штурмовики, участвовавшие в специальной военной операции, смогут получить статус ветерана и инвалида боевых действий.

Статус ветерана боевых действий теперь получают в том числе бойцы, заключившие с 1 октября 2022 года по 1 сентября 2023 года соглашения с Минобороны РФ и выполнявшие задачи в составе специальных подразделений воинских частей в ходе СВО.

Ежемесячная денежная выплата штурмовикам-добровольцам устанавливается территориальными органами Соцфонда РФ со дня признания указанных лиц ветеранами боевых действий.

Лицам, которые не реализовали свое право на получение выплаты, она будет назначается автоматически — заявления не требуется.

До принятия закона статусы ветерана боевых действий и инвалида боевых действий присваивались добровольцам СВО, но эти нормы не распространялись на граждан, принимавших участие в спецоперации в составе штурмовых подразделений на основании соглашений с МО РФ в период с 1 октября 2022 года по 1 сентября 2023 года.

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Сколько сейчас контрактников и добровольцев

Примерно 417 тысяч человек на данный момент заключили контракт на военную службу, заявил 24 декабря зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. По его словам, более 36 тысяч граждан отправились в зону проведения специальной военной операции в качестве добровольцев.

Читайте также:

Смерть единственного сына, травля, Пугачева: как живет Ирина Понаровская

Наступление ВС РФ 28 декабря: ВСУ сдаются в Димитрове, Родинском, Гуляйполе

Умерла секс-символ XX века Брижит Бардо: причины, последние дни, биография

добровольцы
законы
пенсии
новости
Егор Зверев
Е. Зверев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Пошлая чепуха»: Лоза пожалел об участии в «Давай поженимся!»
Костомаров ответил на вопрос о перспективах заниматься музыкой
«Мусоль!»: Лисовец ответил на вопрос об онкозаболевании
Игры со взрывчаткой чуть не лишили руки школьника из Саратовской области
Как хранить свежую зелень в холодильнике — от петрушки до руколы
Пугачева проигнорировала новость об уходе Алентовой
Взрывы над Сызранью, финансовые перемены в 2026 году: что будет дальше
Трамп поговорил с Путиным перед встречей с Зеленским
Стали известны новые детали переговоров Трампа и Зеленского
В бундестаге потребовали от Мерца принять одно решение по Украине
Сочетаю море и дым: неожиданный поворот для классического цезаря
Театр Пушкина заменил спектакль «Мадам Рубинштейн» с Алентовой
Под Петербургом двое мужчин взорвали фейерверки в лифте
Добровольцам СВО «накинут» стаж для пенсии за выслугу лет: что известно
Украинские операторы БПЛА выгнали из дома целую семью в Красноармейске
Раскрыты последствия удара БПЛА ВСУ по микроавтобусу с людьми
Самарский Минздрав объяснил скандальные слова министра о вызове скорой
Бытовки загорелись в центре Москвы
Превращение техники ВСУ в пылающий металлолом попало на видео
«Покусывать за пятки»: в США рассказали, что ждет Трамп от Зеленского
Дальше
Самое популярное
Только творог, ваниль и яйца — пеку венгерский творожный пирог «Ретеш»: не чизкейк, а тающее облако
Общество

Только творог, ваниль и яйца — пеку венгерский творожный пирог «Ретеш»: не чизкейк, а тающее облако

Горячее из фарша по-французски: во много раз нежнее мяса и экономит бюджет
Общество

Горячее из фарша по-французски: во много раз нежнее мяса и экономит бюджет

Тонкое тесто, картошка и сыр — через 10 минут уже едим. Турецкие гезлеме — нежнее и вкуснее драников
Общество

Тонкое тесто, картошка и сыр — через 10 минут уже едим. Турецкие гезлеме — нежнее и вкуснее драников

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.