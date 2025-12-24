Новый год-2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
24 декабря 2025 в 13:37

Медведев озвучил число контрактников и добровольцев

Дмитрий Медведев Дмитрий Медведев Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Примерно 417 тыс. человек на данный момент заключили контракт на военную службу, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев на заседании межведомственной комиссии СБ РФ. По его словам, более 36 тыс. граждан отправились в зону проведения специальной военной операции в качестве добровольцев.

Контракт о прохождении военной службы заключили на сегодняшний день порядка 417 тыс. человек. Кроме того, более 36 тыс. граждан вступили в добровольческие формирования и отправились в зону специальной военной операции, — сообщил Медведев.

Ранее министр обороны России Андрей Белоусов заявил, что план комплектования Вооруженных сил РФ в текущем году был перевыполнен, на контрактную службу поступило почти 410 тыс. человек. Глава Минобороны добавил, что две трети заключивших контракт граждан — это молодые мужчины в возрасте до 40 лет. До этого президент Владимир Путин сообщил, что желающих подписать контракт и стать операторами беспилотных летательных аппаратов так много, что ведомству приходится объявлять конкурс.

