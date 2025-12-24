Медведев озвучил число контрактников и добровольцев

Примерно 417 тыс. человек на данный момент заключили контракт на военную службу, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев на заседании межведомственной комиссии СБ РФ. По его словам, более 36 тыс. граждан отправились в зону проведения специальной военной операции в качестве добровольцев.

Ранее министр обороны России Андрей Белоусов заявил, что план комплектования Вооруженных сил РФ в текущем году был перевыполнен, на контрактную службу поступило почти 410 тыс. человек. Глава Минобороны добавил, что две трети заключивших контракт граждан — это молодые мужчины в возрасте до 40 лет. До этого президент Владимир Путин сообщил, что желающих подписать контракт и стать операторами беспилотных летательных аппаратов так много, что ведомству приходится объявлять конкурс.