Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
19 декабря 2025 в 13:21

Путин рассказал о конкурсе для контрактников из-за обилия желающих

19 декабря 2025. Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы «Итоги года» 19 декабря 2025. Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы «Итоги года» Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Желающих подписать контракт с Минобороны России и стать операторами дронов так много, что ведомству приходится объявлять конкурс, заявил президент Владимир Путин во время большой пресс-конференции и прямой линии в Москве. По его словам, к концу 2025 года число контрактников составило более 400 тыс. человек.

У нас много желающих. Много мужчин, настоящих мужчин, которые добровольно приходят и заключают контракты с ВС РФ. По контракту у нас пришло в уходящем году свыше 400 тыс. человек, — подчеркнул Путин.

Ранее президент заявил, что Купянск, расположенный в Харьковской области, находится под контролем ВС России. Глава государства подтвердил успехи российской армии в ходе СВО.

Таакже Путин сообщил, что ВС РФ освободили больше половины Константиновки в ДНР. Президент отметил, что скоро этот населенный пункт будет полностью взят под контроль.

До этого глава государства вручил медали «Золотая Звезда» военнослужащим, которые отличились на фронтах в ДНР, в частности при освобождении Северска. Церемония состоялась в Министерстве обороны РФ, куда глава государства приехал для участия в расширенном заседании коллегии ведомства.

Владимир Путин
Минобороны РФ
контракты
СВО
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин сообщил, как звонил одному из командиров на фронте
Путин ответил на вопрос о распределении студентов медвузов
В Севастополе была объявлена воздушная тревога
Адвокат раскрыл, могут ли уволить за перекуры во время работы
Путин указал, какая мода на самом деле нужна России
Вдова Кирка намерена добиться избрания друга мужа президентом США
Экс-депутат Рады раскрыл будущее выделенных Украине $90 млрд от Евросоюза
Джигурда удивил поклонников планами на 2026 год
Генетик раскрыла причины чувствительности кожи к солнцу
Путин назвал ключевой фактор поддержания стабильности в мире
Путин оценил роль Татарстана в межрелигиозном диалоге
Путин назвал самого надежного друга России
Путин объяснил, почему в регионах отключают мобильную сеть
Путин заявил о недопустимости падения благосостояния семей с детьми
Трамп допустил возможность начала войны США и Венесуэлы
Путин высказался о продлении пособия по уходу за ребенком до трех лет
Экономист ответил, когда в России может снизиться НДС
«Нас там не ждут»: Путин об отношениях России с НАТО
Сын Кадырова прокомментировал ЧП с ребенком в российской школе
«Непростые решения, но мы согласны»: Путин о переговорах на Аляске
Дальше
Самое популярное
Первый тост — и рулета уже нет. Готовлю из лаваша с курицей, грибами и соленым огурчиком. Вкус знакомый, а форма — беспроигрышная
Общество

Первый тост — и рулета уже нет. Готовлю из лаваша с курицей, грибами и соленым огурчиком. Вкус знакомый, а форма — беспроигрышная

Запеканка на ужин из самых простых продуктов: готовим сытное горячее из картошки и курицы
Общество

Запеканка на ужин из самых простых продуктов: готовим сытное горячее из картошки и курицы

Встречайте Новый год с новым салатом «Сказка»: изобилие вкусов на одной тарелке
Общество

Встречайте Новый год с новым салатом «Сказка»: изобилие вкусов на одной тарелке

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.