Путин рассказал о конкурсе для контрактников из-за обилия желающих

Желающих подписать контракт с Минобороны России и стать операторами дронов так много, что ведомству приходится объявлять конкурс, заявил президент Владимир Путин во время большой пресс-конференции и прямой линии в Москве. По его словам, к концу 2025 года число контрактников составило более 400 тыс. человек.

У нас много желающих. Много мужчин, настоящих мужчин, которые добровольно приходят и заключают контракты с ВС РФ. По контракту у нас пришло в уходящем году свыше 400 тыс. человек, — подчеркнул Путин.

Ранее президент заявил, что Купянск, расположенный в Харьковской области, находится под контролем ВС России. Глава государства подтвердил успехи российской армии в ходе СВО.

Таакже Путин сообщил, что ВС РФ освободили больше половины Константиновки в ДНР. Президент отметил, что скоро этот населенный пункт будет полностью взят под контроль.

До этого глава государства вручил медали «Золотая Звезда» военнослужащим, которые отличились на фронтах в ДНР, в частности при освобождении Северска. Церемония состоялась в Министерстве обороны РФ, куда глава государства приехал для участия в расширенном заседании коллегии ведомства.