Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
19 декабря 2025 в 14:33

Путин объяснил, почему в регионах отключают мобильную сеть

Путин: ограничение связи в приграничных регионах призвано защитить граждан

19 декабря 2025. Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы «Итоги года» 19 декабря 2025. Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы «Итоги года» Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Ограничения мобильной связи в российских регионах связаны с обеспечением безопасности, сообщил президент РФ Владимир Путин во время большой пресс-конференции и прямой линии в Москве. Российский лидер подчеркнул, что сигналы сотовых сетей нередко используются для навигации и корректировки ударов беспилотников ВСУ, передает корреспондент NEWS.ru.

Мы понимаем, что ограничения связаны с необходимостью обеспечения безопасности и сокращения до минимума опасности от налетов, ударов дронов. <…> Это реалии сегодняшнего дня, — высказался Путин.

Для исправления сложившейся ситуации российский лидер предложил два основных пути развития. Первый предполагает форсированный переход на полностью отечественное программное обеспечение. Второй вариант допускает продолжение сотрудничества с иностранными производителями, но только при условии переноса всех их технических серверов на территорию России.

Президент также отметил, что Россия стала лидером по беспилотникам и превосходит противника по числу дронов. Глава государства пояснил, что такая ситуация наблюдается на всех участках фронта.

Передача «Итоги года с Владимиром Путиным», объединяющая прямую линию и большую пресс-конференцию, стартовала 19 декабря в 12:00 по московскому времени. Президент в прямом эфире отвечает на вопросы как от граждан России, так и от представителей СМИ.

Владимир Путин
связь
атаки ВСУ
мобильная связь
интернет
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин ответил на вопрос, есть ли у него настоящий друг
Путин рассказал, какой видит Россию через 200 лет
Путин признался, что квартира в Кремле не видела ремонта с девяностых
Путин ответил, записывал ли он когда-нибудь «кружочки» близким
Путин высказался об оккультизме и «всяких колдунах»
Путин призвал добиваться того, чтобы российские школьники «включали мозги»
Диетолог предупредил, кому крайне опасно есть селедку
Путин заявил, что не собирается писать мемуары
Путин надиктовал послание потомкам в капсулу времени
В Госдуме ответили, когда будет снят мораторий на штрафы за задержку жилья
Герой России раскрыл, какие люди считаются основным костяком в зоне СВО
Путин отметил роль MAX в цифровом суверенитете России
«Я узнаю»: Путин пообещал изучить дело журналиста Винатье
Путин высказался о ценах на льготные лекарства в аптеках
Путин раскрыл число российских бойцов в зоне СВО
Путина попросили отремонтировать дорогу на Крайнем Севере
В Астрахани задержали подозреваемого в избиении гандбольного тренера
Путин посчитал некорректным вопрос журналиста из США
Ведущие западные СМИ следят за выступлением Путина
В Британии поставили крест на Украине после саммита в Брюсселе
Дальше
Самое популярное
Первый тост — и рулета уже нет. Готовлю из лаваша с курицей, грибами и соленым огурчиком. Вкус знакомый, а форма — беспроигрышная
Общество

Первый тост — и рулета уже нет. Готовлю из лаваша с курицей, грибами и соленым огурчиком. Вкус знакомый, а форма — беспроигрышная

Запеканка на ужин из самых простых продуктов: готовим сытное горячее из картошки и курицы
Общество

Запеканка на ужин из самых простых продуктов: готовим сытное горячее из картошки и курицы

Встречайте Новый год с новым салатом «Сказка»: изобилие вкусов на одной тарелке
Общество

Встречайте Новый год с новым салатом «Сказка»: изобилие вкусов на одной тарелке

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.