Путин объяснил, почему в регионах отключают мобильную сеть

Ограничения мобильной связи в российских регионах связаны с обеспечением безопасности, сообщил президент РФ Владимир Путин во время большой пресс-конференции и прямой линии в Москве. Российский лидер подчеркнул, что сигналы сотовых сетей нередко используются для навигации и корректировки ударов беспилотников ВСУ, передает корреспондент NEWS.ru.

Мы понимаем, что ограничения связаны с необходимостью обеспечения безопасности и сокращения до минимума опасности от налетов, ударов дронов. <…> Это реалии сегодняшнего дня, — высказался Путин.

Для исправления сложившейся ситуации российский лидер предложил два основных пути развития. Первый предполагает форсированный переход на полностью отечественное программное обеспечение. Второй вариант допускает продолжение сотрудничества с иностранными производителями, но только при условии переноса всех их технических серверов на территорию России.

Президент также отметил, что Россия стала лидером по беспилотникам и превосходит противника по числу дронов. Глава государства пояснил, что такая ситуация наблюдается на всех участках фронта.

Передача «Итоги года с Владимиром Путиным», объединяющая прямую линию и большую пресс-конференцию, стартовала 19 декабря в 12:00 по московскому времени. Президент в прямом эфире отвечает на вопросы как от граждан России, так и от представителей СМИ.