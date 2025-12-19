Путин заявил о превосходстве ВС РФ в небе

Россия стала лидером по беспилотникам и превосходит противника по числу дронов, заявил президент РФ Владимир Путин на большой пресс-конференции, совмещенной с прямой линией, которая проходит в Гостином дворе. Глава государства пояснил, что такая ситуация наблюдается на всех участках фронта, передает корреспондент NEWS.ru.

В этой сфере (развитии беспилотных систем. — NEWS.ru) Россия по количеству дронов превосходит противника в зоне СВО. Работа по совершенствованию беспилотных систем будет продолжена, — сказал российский лидер.

Также Путин заявил, что у ВСУ практически не остается стратегических резервов. Российский президент выразил уверенность, что это должно побудить Киев к урегулированию конфликта.

Специальная программа «Итоги года с Владимиром Путиным», объединяющая прямую линию и большую пресс-конференцию, стартовала 19 декабря в 12:00 по московскому времени. Глава государства в прямом эфире отвечает на вопросы как от граждан России, так и от представителей СМИ. Кремль открыл прием вопросов 4 декабря. По последним данным, организаторам поступило уже около 3 млн обращений.