Курс доллара на Украине превысил историческую отметку

Впервые за историю наблюдений официальный курс американского доллара на Украине преодолел планку в 43 гривны (79 рублей), говорится в данных Нацбанка бывшей советской республики. Регулятор установил стоимость валюты на 12 января, понедельник, на отметке 43,0757 гривны за доллар.

Курс евро на 12 января установлен на отметке 50,1444 гривны (92,6 рубля). Если сравнивать с 9 января, то показатель сократился на 0,0318 гривны.

До этого руководство Национального банка Украины сообщало, что рассматривается возможность изменения базовой валюты для гривны с американского доллара на евро. Решение обусловлено возрастающей ролью Европейского союза в укреплении обороны страны, а также потенциальной нестабильностью и возможной фрагментацией мировых торговых рынков. Также на это решение влияет перспектива вступления Украины в ЕС.

Ранее сообщалось, что в ноябре 2025 года доля расчетов в долларах США через систему SWIFT впервые за пять лет показала годовое снижение. Удельный вес составил 46,77%, что на 0,91 процентного пункта ниже показателя ноября 2024 года. Подобная отрицательная динамика в ноябре наблюдается впервые с 2020 года.