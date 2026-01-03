Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
03 января 2026 в 10:56

Доля доллара в расчетах SWIFT упала впервые за пять лет

РИА Новости: доля доллара в расчетах SWIFT снизилась впервые с 2020 года

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В ноябре 2025 года доля доллара США в расчетах через систему SWIFT впервые за пять лет продемонстрировала годовое снижение, сообщает РИА Новости. Она составила 46,77%, что на 0,91 процентного пункта меньше, чем в ноябре 2024 года. Такая отрицательная динамика в конце осени фиксируется впервые с 2020 года.

Ранее, с 2021 по 2024 год, ноябрьские показатели доллара стабильно росли. Самое значительное увеличение произошло в 2023 году — на 5,7 процентного пункта.

Вторая по популярности валюта в системе — евро — в ноябре 2025 года, напротив, укрепила свои позиции, выросла на 1,54 процентного пункта до 23,83%. Однако в целом за последние пять лет доля евро вела себя более волатильно, чем доллар, например резко просев в 2023 году на 13,17 процентного пункта.

До этого представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия совместно с другими государствами изучает возможность создания независимых платежных систем. По его словам, такие инструменты не должны использоваться Западом для политического давления.

