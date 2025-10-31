Глава союза промышленников рассказал о работе по замене SWIFT Глава РСПП Шохин: работы по поиску замены системе SWIFT идут по всему миру

Работы по замене традиционных инструментов трансграничных расчетов, включая систему SWIFT, ведутся по всему миру, сообщил на Веронском Евразийском экономическом форуме глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин. Однако идея создания цифровой валюты стран БРИКС пока не доведена до конца, передает ТАСС.

Но мы видим, что аналогичные проекты делают наши партнеры, в том числе Китайская Народная Республика. Идет замена традиционных инструментов, таких как SWIFT, работой в цифровых валютах центральных банков, — сказал экономист.

По словам Шохина, благодаря переходу на новые цифровые платформы, скорость проведения операций уже сократилась в десятки раз, позволяя осуществлять их в течение нескольких секунд. Он подчеркнул, что это касается не просто оцифровки старых механизмов, но создания новых, которые способны изменить облик трансграничных торгово-финансовых операций.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что цифровой рубль ожидает высокая востребованность в сфере бюджетных расчетов на региональном уровне. По ее словам, пилотный проект был успешно реализован совместно с рядом первопроходцев, включая Татарстан, Чувашию и Ростовскую область.