31 октября 2025 в 14:53

Глава союза промышленников рассказал о работе по замене SWIFT

Глава РСПП Шохин: работы по поиску замены системе SWIFT идут по всему миру

Александр Шохин Александр Шохин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Работы по замене традиционных инструментов трансграничных расчетов, включая систему SWIFT, ведутся по всему миру, сообщил на Веронском Евразийском экономическом форуме глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин. Однако идея создания цифровой валюты стран БРИКС пока не доведена до конца, передает ТАСС.

Но мы видим, что аналогичные проекты делают наши партнеры, в том числе Китайская Народная Республика. Идет замена традиционных инструментов, таких как SWIFT, работой в цифровых валютах центральных банков, — сказал экономист.

По словам Шохина, благодаря переходу на новые цифровые платформы, скорость проведения операций уже сократилась в десятки раз, позволяя осуществлять их в течение нескольких секунд. Он подчеркнул, что это касается не просто оцифровки старых механизмов, но создания новых, которые способны изменить облик трансграничных торгово-финансовых операций.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что цифровой рубль ожидает высокая востребованность в сфере бюджетных расчетов на региональном уровне. По ее словам, пилотный проект был успешно реализован совместно с рядом первопроходцев, включая Татарстан, Чувашию и Ростовскую область.

