В правительстве России раскрыли, есть ли альтернативы для SWIFT

В правительстве России раскрыли, есть ли альтернативы для SWIFT Вице-премьер Оверчук заявил, что альтернативы платежной системе SWIFT уже есть

Альтернативы платежной системе SWIFT уже существуют, заявил вице-премьер России Алексей Оверчук в преддверии саммита форума АТЭС. По его словам, которые приводит ТАСС, этот факт подтверждают дискуссии в рамках форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.

Из того, что я слышу здесь, если послушать выступления, такие альтернативы (системе SWIFT. — NEWS.ru) уже существуют, — констатировал вице-премьер.

Оверчук отметил, что в понятие связанности государств теперь все больше включаются как транспорт, так и логистика с системой расчетов, которые основаны на новых технологиях. Вице-премьер указал, как финансовая интеграция включает в себя кредитование и доставку товаров, расчеты за них. По мнению политика, это совершенно новое качество систем, делающее их гораздо более устойчивыми ко всякого рода санкциям и «внешним шокам».

Ранее сопредседатель российской части Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития Борис Титов сообщил, что КНР запустила альтернативную SWIFT национальную платежную систему. По его словам, замена «вполне пригодная».