31 декабря 2025 в 12:00

Куда поехать семьей на зимних каникулах: интересные и недорогие направления

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Новый год позади, а каникулы продлятся еще неделю. Синоптики прогнозируют «по-настоящему зимнюю» погоду до 11 января, с легким морозом и снегом. Куда отправиться из Москвы любоваться русской зимой и во сколько это обойдется — в материале NEWS.ru.

Куда поехать недалеко от Москвы на несколько дней

Если цель поездки — путешествие недалеко от Москвы на несколько дней, то можно отправиться в Санкт-Петербург, посоветовал в беседе с NEWS.ru вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян. Однако у этого варианта есть минусы: на самолете из Москвы в Северную столицу добираться час, на «Сапсане» — четыре, скорым поездом — восемь, предупредил эксперт.

«Второе популярное место — это Подмосковье. Для того чтобы попасть в некоторые города, вам не нужно тратить время на дорогу. Час-два в автомобиле — и вы в Сергиевом Посаде и других прекрасных местах», — рекомендовал Мкртчян.

Свято-Троицкая Сергиева лавра в Сергиевом Посаде Свято-Троицкая Сергиева лавра в Сергиевом Посаде Фото: Valery Lukyanov/Russian Look/Global Look Press

Третье направление в топе — это «микс» между Санкт-Петербургом и Подмосковьем, отметил он. Эксперт посоветовал отправиться в города Золотого кольца, до которых можно быстро добраться, кроме того, там есть что посмотреть.

Какие достопримечательности смотреть в городах рядом с Москвой

Ярославль

Жемчужиной Золотого кольца России называют Ярославль, подчеркнула в беседе с NEWS.ru турэксперт Наталия Ансталь. Она напомнила, что этот древний город стоит на Волге и находится под охраной ЮНЕСКО. Ансталь посоветовала обязательно посетить Ярославский кремль.

«Это исторический центр города, у которого очень красивая архитектура, там есть различные музеи, в которые тоже можно сходить. Помимо этого, можно побывать в церкви Ильи Пророка. Это величественный памятник архитектуры, построенный в XVII веке», — подчеркнула Ансталь.

Она посоветовала также погулять по набережной Волги, которая считается одной из самых красивых в России, особенно зимой. По словам эксперта, путешествие в Ярославль может стоить относительно недорого — 35–40 тысяч на три-четыре дня за двоих или дешевле, в зависимости от того, какой способ путешествия выбрать.

Набережная в Ярославле Набережная в Ярославле Фото: Shutterstock/FOTODOM

Казань

Ансталь посоветовала также рассмотреть для поездки Казань. По ее словам, это популярное направление с каждым годом развивается все лучше. Турэксперт отметила, что Казань — это место, где гармонично уживаются культуры прошлого и современности, Востока и Запада. Она рекомендует посетить Казанский кремль, который находится под защитой ЮНЕСКО.

«На территории Казанского кремля можно увидеть переплетение восточной и западной культур. Там стоят рядом мечеть Кул-Шариф и Благовещенский собор. Отдельно стоит сказать про улицу Баумана. Это главная пешеходная улица в городе. Там много кафе, магазинчиков, но помимо этого есть здания, у которых достаточно серьезная история. Еще, если будете в Казани, загляните в Национальный музей Республики Татарстан», — отметила Ансталь.

Бюджет поездки будет таким же, как и в Ярославль, — примерно 40 тысяч на три-четыре дня. Эта сумма зависит от выбранного транспорта для поездки и отеля для проживания. «Не забывайте, что в новогодний период цены повышаются», — напомнила эксперт.

Алексан Мкртчян в свою очередь заявил, что, несмотря на рост цен в период новогодних праздников, сэкономить на перевозках вполне реально.

Вид на Казанский кремль и мечеть Кул-Шариф в Казани Вид на Казанский кремль и мечеть Кул-Шариф в Казани Фото: Shutterstock/FOTODOM

«В Альянсе турагентств мы провели исследование и сошлись на том, что если у вас небольшая семья, то вам и не нужен автомобиль. А если вас уже трое или четверо, вам невыгодно ехать поездом или лететь самолетом. В таком случае даже железнодорожные билеты будут стоить слишком дорого», — говорит эксперт.

Суздаль

Ансталь рекомендовала в поездке по городам Золотого кольца не пропустить Суздаль, чтобы увидеть настоящую зимнюю сказку.

«Суздаль — это очень красивый, уютный город, который зимой превращается в старую добрую русскую сказку. Если вам хочется новогодней атмосферы, обязательно съездите туда. Там будет очень красиво, приятно и по-домашнему уютно», — пообещала турэксперт.

Она рекомендовала посетить Суздальский кремль, собор Рождества Пресвятой Богородицы, Спасо-Евфимиев монастырь и музей деревянного зодчества под открытым небом. По словам Ансталь, поездка обойдется в 30–35 тысяч рублей или дешевле.

Среди других вариантов поездок из Москвы Ансталь предложила рассмотреть Кострому, Коломну или Рязань — полюбоваться не только достопримечательностями, но и новогодним оформлением городов. «Я думаю, что начать Новый год с путешествия — это просто отличный вариант», — резюмировала специалист.

Суздаль Суздаль Фото: Shutterstock/FOTODOM

Удастся ли взять тур по городам недалеко от Москвы

В туристических фирмах корреспонденту NEWS.ru заявили, что все новогодние и рождественские туры, включающие проживание и экскурсии, были раскуплены еще в первой половине декабря.

«Можете попробовать поехать в Ярославскую область: туры в этот регион самые недорогие. Например, вы можете отправиться в Ростов Великий или Переславль-Залесский. Двухдневная программа в праздники по Золотому кольцу России будет стоить в районе 20 тысяч рублей на человека, а то и больше», — сказали по телефону в одной компании.

Заявок очень много, продолжили в другой фирме. От 14 тысяч на одного может стоить путевка в Калязин (Тверская область), Мышкин и Мартыново (Ярославская область).

«Туры с экскурсионной программой, проживанием и питанием нужно было покупать заранее. Но у вас есть вариант самостоятельно купить билет — в тот же Владимир ходят электрички», — предложил оператор.

Куда поехать за границу на 2–3 дня в новогодние праздники

Отправиться на новогодние каникулы можно в Белоруссию, посоветовал Мкртчян. Он отметил, что дорога туда займет всего восемь часов. Из Москвы ежедневно по этому направлению отправляются несколько рейсов, подчеркнул эксперт.

Исторический центр Минска Исторический центр Минска Фото: Shutterstock/FOTODOM

«Если вы поедете в соседнюю страну, вам не нужен загранпаспорт. Вы попадете в некое подобие заграницы, где, хоть и говорят на русском, некоторые вещи сильно отличаются», — сказал он.

Первым делом Мкртчян посоветовал посетить город Гродно, где расположено множество достопримечательностей: старый замок, Борисоглебская церковь, один из самых впечатляющих католических храмов Белоруссии — кафедральный собор Святого Франциска Ксаверия.

«Затем рекомендую всем ехать в Минск», — посоветовал Мкртчян.

Он отметил, что в столице Белоруссии находятся самый большой в стране театр, древняя деревянная крепость Минский замок и национальная библиотека.

