Что подарить девушке на Новый год: топ-80 идей для подарков

Приближается Новый год, а значит, пришла пора задуматься о подарке для любимой девушки. Самый простой способ не прогадать с презентом — это прислушаться к пожеланиям возлюбленной и учесть ее интересы. Однако предпраздничная суета легко сбивает с толку. Помогаем сориентироваться среди десятков предложений и рассказываем, что можно подарить девушке на Новый год.

Как выбрать подарок девушке на НГ

Решая, что подарить девушке на Новый год — 2026, ориентируйтесь на особенности характера возлюбленной. Одни девушки предпочитают спокойные вечера дома с кружкой чая и увлекательной книгой. Другие без ума от кемпинга, скалолазания и долгих прогулок по лесу. Подбирайте подарок, основываясь на интересах девушки. Такой презент лишний раз подчеркнет, что вы внимательны к партнерше и знаете ее предпочтения.

Чаще всего на Новый год дарят:

уходовую и декоративную косметику;

украшения для дома;

новогоднюю посуду;

абонементы в спортзал или на косметические процедуры;

технику;

спортивные товары;

инструменты для хобби;

одежду.

Остановимся подробнее на каждой из этих категорий и приведем конкретные идеи новогодних подарков, актуальных зимой 2025–2026 годов.

Что можно подарить девушке на Новый год

Подбирая девушке подарок на НГ, стоит задуматься о косметических и уходовых процедурах. Любительницам бьюти-практик придется по душе такой презент, как оплаченный сеанс маникюра, наращивания ресниц или ламинирования волос. Стоит заранее выяснить, к какому мастеру или в какой салон ходит любимая, и договориться об оплате услуги.

Думаете, что подарить любимой девушке на Новый год, чтобы она не переставала вспоминать о вас? Хорошим решением станет качественный парфюм. Приятный аромат будет напоминать девушке о вашей заботе и внимании. Важно подбирать духи с учетом запахов, которые нравятся возлюбленной. Это могут быть цитрусовые ароматы, цветочные нотки, сладкая карамель или даже древесные запахи. При необходимости посоветуйтесь с консультантом в магазине косметики: он поможет подобрать подходящий парфюм.

Хорошим подарком на Новый год станет уходовая косметика. Можно заранее изучить косметичку возлюбленной, чтобы выяснить, какими брендами она пользуется. А можно приобрести подарочную карту косметического магазина. Ведь никто не знает, что требуется девушке для ухода за собой, лучше, чем она сама.

Наконец, куда же без украшений? Прекрасным подарком, напоминающим о ваших чувствах, станут роскошные серьги, кольцо, браслет или изящная брошь. Заранее выясните, какой металл предпочитает девушка, какие аксессуары она носит — минималистичную классику или акцентные комплекты, — какой у нее любимый цвет.

Красота — это не только внешний вид, но и здоровье. Поэтому выбирая, что подарить девушке на Новый год, задумайтесь о том, какой подарок принесет ей удовольствие и будет полезным. Таковым станет оплаченное посещение спа-салона или абонемент на массаж. Расслабляющие процедуры снимают напряжение, помогают справиться с головными болями и способствуют общему улучшению самочувствия. На пользу душе и телу также пойдут такие подарки:

абонемент в спортзал или студию йоги;

массажер для лица, например роликовый или микротоковый;

перкуссионный массажер для тела;

ванночка для ног.

А для улучшения настроения подойдут аромалампа, ароматический диффузор или набор свечей.

Что подарить девушке на Новый год: какой подарок точно ее порадует

Выбирая, что подарить девушке-подростку или зрелой женщине на Новый год, учитывайте не столько возраст, сколько интересы сестры или мамы. Хорошим презентом будет предмет, связанный с ее хобби. Например, художниц могут порадовать:

краски (акриловые, темперные, акварельные — зависит от предпочтений);

набор маркеров для скетчинга (до 250+ цветов или даже больше);

скетчбук или холсты для рисования;

линеры.

Для писательниц и поэтесс можно приобрести символический подарок, который точно произведет впечатление, — печатную машинку. Не менее запоминающейся, но более функциональной альтернативой станет клавиатура с закругленными стилизованными кейкапами и подсветкой.

Спортсменок порадуют смарт-часы с шагометром, пульсометром, функцией мониторинга сна и счетчиком калорий. Рассмотрите такие варианты, как коврик или блоки для йоги, набор гантелей, спортивный костюм.

Что подарить любимой девушке на Новый год Фото: Shutterstock/FOTODOM

Вот еще несколько идей новогодних подарков, основанных на хобби:

наушники;

картина по номерам;

пленочный фотоаппарат;

полароид;

набор для создания картины из эпоксидной смолы;

румбоксы;

набор для создания свечей.

А если ваша девушка хочет попробовать нечто новое, оплатите для нее мастер-класс. К примеру, урок по созданию флорариума, икебаны, украшений из эпоксидной смолы, помады, парфюма. Вариантов того, что можно девушке подарить на Новый год, масса. Надо только учесть, чем интересуется и чему хочет научиться ваша вторая половинка.

Что подарить девушке на Новый год: недорого и со вкусом

В перечень лучших идей новогодних подарков неизменно входят тематические презенты. Они создают праздничную атмосферу и при этом не ударят по кошельку. Так что это лучший вариант для тех, кто думает, что подарить девушке на Новый год, чтобы получилось недорого, но с душой. Таким подарком может стать:

светодиодные гирлянды;

набор елочных игрушек (например, ретро или с символом года — драконом);

термокружка;

плед (к примеру, с рукавами);

праздничные бокалы с надписями или рисунками;

флисовая пижама;

носочки с принтом;

шарф;

набор для варки глинтвейна;

настенные украшения (например, банты или колокольчики);

оконные ловцы солнца;

адвент-календарь;

имбирные пряники.

Идеи новогодних подарков для девушки Фото: Shutterstock/FOTODOM

Можно попробовать сделать подарок самостоятельно, например испечь печенье с шоколадной крошкой и красиво упаковать его. Если же вы сомневаетесь в своих кулинарных навыках, приобретите готовый вкусный презент. Таковым может стать гастрономический, или съедобный, букет, например, из клубники с шоколадом.

Идеи новогодних подарков для девушки

Продолжаете ломать голову над тем, что же подарить девушке на Новый год? Рассмотрите следующие варианты:

шоколадная бомбочка с маршмеллоу;

датированный ежедневник;

кофеварка;

бомбочки для ванны;

ночная маска;

необычное кашпо;

ночная сорочка;

набор для выращивания растений;

карточные игры (в том числе романтические игры для двоих);

косметичка;

худи оверсайз;

фарфоровая чашка с блюдцем;

столик-поднос для завтрака в постель;

пушистые тапочки;

сумка;

стальная бутылка для воды;

термос;

билеты в путешествие на двоих;

альбом с совместными фотографиями;

декоративные подушки;

кошелек или картхолдер;

копилка;

плюшевая игрушка;

фруктовый или травяной чай;

кофе премиум-класса;

лава-лампа;

кроссовки;

набор ароматических палочек;

светодиодная лента для комнаты;

постельное белье;

билеты на квест;

любимая книга в подарочном издании;

музыкальная шкатулка;

ультрафиолетовая лампа для маникюра.

Докажите, что хорошо знаете избранницу и прислушиваетесь к ее словам. На крайний случай спросите напрямую, есть ли у нее вишлист. Возможно, вашей возлюбленной не нужен сюрприз и вместо него она хочет конкретную вещь. Помните, что самый лучший подарок — это подарок, выбранный с любовью. Если в подарок вложены искренние чувства, он точно принесет возлюбленной радость.

