Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
03 декабря 2025 в 21:46

Что подарить девушке на Новый год: топ-80 идей для подарков

Что подарить девушке на Новый год — 2026 Что подарить девушке на Новый год — 2026 Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Приближается Новый год, а значит, пришла пора задуматься о подарке для любимой девушки. Самый простой способ не прогадать с презентом — это прислушаться к пожеланиям возлюбленной и учесть ее интересы. Однако предпраздничная суета легко сбивает с толку. Помогаем сориентироваться среди десятков предложений и рассказываем, что можно подарить девушке на Новый год.

Как выбрать подарок девушке на НГ

Решая, что подарить девушке на Новый год — 2026, ориентируйтесь на особенности характера возлюбленной. Одни девушки предпочитают спокойные вечера дома с кружкой чая и увлекательной книгой. Другие без ума от кемпинга, скалолазания и долгих прогулок по лесу. Подбирайте подарок, основываясь на интересах девушки. Такой презент лишний раз подчеркнет, что вы внимательны к партнерше и знаете ее предпочтения.

Чаще всего на Новый год дарят:

  • уходовую и декоративную косметику;
  • украшения для дома;
  • новогоднюю посуду;
  • абонементы в спортзал или на косметические процедуры;
  • технику;
  • спортивные товары;
  • инструменты для хобби;
  • одежду.

Остановимся подробнее на каждой из этих категорий и приведем конкретные идеи новогодних подарков, актуальных зимой 2025–2026 годов.

Что можно подарить девушке на Новый год

Подбирая девушке подарок на НГ, стоит задуматься о косметических и уходовых процедурах. Любительницам бьюти-практик придется по душе такой презент, как оплаченный сеанс маникюра, наращивания ресниц или ламинирования волос. Стоит заранее выяснить, к какому мастеру или в какой салон ходит любимая, и договориться об оплате услуги.

Думаете, что подарить любимой девушке на Новый год, чтобы она не переставала вспоминать о вас? Хорошим решением станет качественный парфюм. Приятный аромат будет напоминать девушке о вашей заботе и внимании. Важно подбирать духи с учетом запахов, которые нравятся возлюбленной. Это могут быть цитрусовые ароматы, цветочные нотки, сладкая карамель или даже древесные запахи. При необходимости посоветуйтесь с консультантом в магазине косметики: он поможет подобрать подходящий парфюм.

Что подарить девушке на Новый год Что подарить девушке на Новый год Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Хорошим подарком на Новый год станет уходовая косметика. Можно заранее изучить косметичку возлюбленной, чтобы выяснить, какими брендами она пользуется. А можно приобрести подарочную карту косметического магазина. Ведь никто не знает, что требуется девушке для ухода за собой, лучше, чем она сама.

Наконец, куда же без украшений? Прекрасным подарком, напоминающим о ваших чувствах, станут роскошные серьги, кольцо, браслет или изящная брошь. Заранее выясните, какой металл предпочитает девушка, какие аксессуары она носит — минималистичную классику или акцентные комплекты, — какой у нее любимый цвет.

Красота — это не только внешний вид, но и здоровье. Поэтому выбирая, что подарить девушке на Новый год, задумайтесь о том, какой подарок принесет ей удовольствие и будет полезным. Таковым станет оплаченное посещение спа-салона или абонемент на массаж. Расслабляющие процедуры снимают напряжение, помогают справиться с головными болями и способствуют общему улучшению самочувствия. На пользу душе и телу также пойдут такие подарки:

  • абонемент в спортзал или студию йоги;
  • массажер для лица, например роликовый или микротоковый;
  • перкуссионный массажер для тела;
  • ванночка для ног.

А для улучшения настроения подойдут аромалампа, ароматический диффузор или набор свечей.

Что подарить девушке на Новый год: какой подарок точно ее порадует

Выбирая, что подарить девушке-подростку или зрелой женщине на Новый год, учитывайте не столько возраст, сколько интересы сестры или мамы. Хорошим презентом будет предмет, связанный с ее хобби. Например, художниц могут порадовать:

  • краски (акриловые, темперные, акварельные — зависит от предпочтений);
  • набор маркеров для скетчинга (до 250+ цветов или даже больше);
  • скетчбук или холсты для рисования;
  • линеры.

Для писательниц и поэтесс можно приобрести символический подарок, который точно произведет впечатление, — печатную машинку. Не менее запоминающейся, но более функциональной альтернативой станет клавиатура с закругленными стилизованными кейкапами и подсветкой.

Спортсменок порадуют смарт-часы с шагометром, пульсометром, функцией мониторинга сна и счетчиком калорий. Рассмотрите такие варианты, как коврик или блоки для йоги, набор гантелей, спортивный костюм.

Что подарить любимой девушке на Новый год Что подарить любимой девушке на Новый год Фото: Shutterstock/FOTODOM

Вот еще несколько идей новогодних подарков, основанных на хобби:

  • наушники;
  • картина по номерам;
  • пленочный фотоаппарат;
  • полароид;
  • набор для создания картины из эпоксидной смолы;
  • румбоксы;
  • набор для создания свечей.

А если ваша девушка хочет попробовать нечто новое, оплатите для нее мастер-класс. К примеру, урок по созданию флорариума, икебаны, украшений из эпоксидной смолы, помады, парфюма. Вариантов того, что можно девушке подарить на Новый год, масса. Надо только учесть, чем интересуется и чему хочет научиться ваша вторая половинка.

Что подарить девушке на Новый год: недорого и со вкусом

В перечень лучших идей новогодних подарков неизменно входят тематические презенты. Они создают праздничную атмосферу и при этом не ударят по кошельку. Так что это лучший вариант для тех, кто думает, что подарить девушке на Новый год, чтобы получилось недорого, но с душой. Таким подарком может стать:

  • светодиодные гирлянды;
  • набор елочных игрушек (например, ретро или с символом года — драконом);
  • термокружка;
  • плед (к примеру, с рукавами);
  • праздничные бокалы с надписями или рисунками;
  • флисовая пижама;
  • носочки с принтом;
  • шарф;
  • набор для варки глинтвейна;
  • настенные украшения (например, банты или колокольчики);
  • оконные ловцы солнца;
  • адвент-календарь;
  • имбирные пряники.

Идеи новогодних подарков для девушки Идеи новогодних подарков для девушки Фото: Shutterstock/FOTODOM

Можно попробовать сделать подарок самостоятельно, например испечь печенье с шоколадной крошкой и красиво упаковать его. Если же вы сомневаетесь в своих кулинарных навыках, приобретите готовый вкусный презент. Таковым может стать гастрономический, или съедобный, букет, например, из клубники с шоколадом.

Идеи новогодних подарков для девушки

Продолжаете ломать голову над тем, что же подарить девушке на Новый год? Рассмотрите следующие варианты:

  • шоколадная бомбочка с маршмеллоу;
  • датированный ежедневник;
  • кофеварка;
  • бомбочки для ванны;
  • ночная маска;
  • необычное кашпо;
  • ночная сорочка;
  • набор для выращивания растений;
  • карточные игры (в том числе романтические игры для двоих);
  • косметичка;
  • худи оверсайз;
  • фарфоровая чашка с блюдцем;
  • столик-поднос для завтрака в постель;
  • пушистые тапочки;
  • сумка;
  • стальная бутылка для воды;
  • термос;
  • билеты в путешествие на двоих;
  • альбом с совместными фотографиями;
  • декоративные подушки;
  • кошелек или картхолдер;
  • копилка;
  • плюшевая игрушка;
  • фруктовый или травяной чай;
  • кофе премиум-класса;
  • лава-лампа;
  • кроссовки;
  • набор ароматических палочек;
  • светодиодная лента для комнаты;
  • постельное белье;
  • билеты на квест;
  • любимая книга в подарочном издании;
  • музыкальная шкатулка;
  • ультрафиолетовая лампа для маникюра.

Докажите, что хорошо знаете избранницу и прислушиваетесь к ее словам. На крайний случай спросите напрямую, есть ли у нее вишлист. Возможно, вашей возлюбленной не нужен сюрприз и вместо него она хочет конкретную вещь. Помните, что самый лучший подарок — это подарок, выбранный с любовью. Если в подарок вложены искренние чувства, он точно принесет возлюбленной радость.

Ранее мы рассказали, как выбрать подарок в зависимости от темперамента одаряемого.

возлюбленные
девушки
декабрь
зима
мамы
новогодние подарки
новогодние праздники
Новый год
Елизавета Макаревич
Е. Макаревич
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Грузия потребовала от Евросоюза и его структур извинений
Застолье обернулось для жителя Вольска комой
Что подарить девушке на Новый год: топ-80 идей для подарков
В Швейцарии отреагировали на допуск российских лыжников к этапу Кубка мира
В ЛНР оценили, сколько лет может уйти на разминирование региона
«В 23 вообще не рано»: дочь Славы о замужестве
Раскрыта трагичная судьба пропавшего рок-музыканта из Петербурга
Альянс принял неожиданное решение по Совету Россия — НАТО
«Такова демографическая ситуация»: Собянин раскрыл правду о дефиците кадров
Депутаты Верховной рады в три раза увеличили свои «служебные» выплаты
Раскрыта раздражающая бортпроводников привычка пассажиров
Индийская невеста побывала в комнате жениха и сразу же попросила развода
Экс-учительница информатики создала мошеннический сайт интим-услуг
«Баха будут проклинать»: Васильев о кознях МОК, допинге, биатлоне в РФ
Разъяренный дебошир заставил пилотов самолета совершить экстренную посадку
Фильм Пригожина, бездетность, смена фамилии: как живет Григорий Сиятвинда
Польские школьники избили украинцев после слова «сволочи» и попали на видео
«Можно все запретить»: Собянин поставил точку в вопросе об электросамокатах
Медведев поздравил работающих в зоне СВО юристов
Стало известно число наследников самой пожилой россиянки
Дальше
Самое популярное
Смело ставим в центре новогоднего стола! Этот мясной рулет готовится просто и покоряет всех гостей
Общество

Смело ставим в центре новогоднего стола! Этот мясной рулет готовится просто и покоряет всех гостей

Пару картошек и кусочек рыбки: готовим «Царский рулет» на праздничный стол — закуска на ура за 15 минут
Общество

Пару картошек и кусочек рыбки: готовим «Царский рулет» на праздничный стол — закуска на ура за 15 минут

4 ингредиента и 10 минут: готовим «Снежную милю» на Новый год — обалденный салат с копченой ноткой
Общество

4 ингредиента и 10 минут: готовим «Снежную милю» на Новый год — обалденный салат с копченой ноткой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.