Песков раскрыл формат встречи Путина с представителями бизнеса

Традиционная встреча президента России Владимира Путина с представителями деловых кругов, намеченная на 24 декабря, пройдет в режиме «не для прессы», сообщил РИА Новости представитель Кремля Дмитрий Песков. Он пояснил, что отсутствие камер позволит участникам вести прямой диалог.

Наиболее продуктивно это обсуждение проходит в закрытом формате, — подтвердил Песков в разговоре с журналистами.

Ранее Путин поучаствовал в заседании Совета Федерации. Глава государства поблагодарил сенаторов за сплоченную работу в уходящем году, поддержку политического курса и службу национальным интересам. Он пожелал министрам силовых ведомств и главе Центробанка Эльвире Набиуллиной почаще бывать на заседаниях правительства в новом году, отметив, что 24 декабря заседание прошло без их участия.