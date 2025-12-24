Новый год-2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
24 декабря 2025 в 16:14

Песков раскрыл формат встречи Путина с представителями бизнеса

Песков: Путин проведет встречу с представителями бизнеса в закрытом формате

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Традиционная встреча президента России Владимира Путина с представителями деловых кругов, намеченная на 24 декабря, пройдет в режиме «не для прессы», сообщил РИА Новости представитель Кремля Дмитрий Песков. Он пояснил, что отсутствие камер позволит участникам вести прямой диалог.

Наиболее продуктивно это обсуждение проходит в закрытом формате, — подтвердил Песков в разговоре с журналистами.

Ранее Путин поучаствовал в заседании Совета Федерации. Глава государства поблагодарил сенаторов за сплоченную работу в уходящем году, поддержку политического курса и службу национальным интересам. Он пожелал министрам силовых ведомств и главе Центробанка Эльвире Набиуллиной почаще бывать на заседаниях правительства в новом году, отметив, что 24 декабря заседание прошло без их участия.

