Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев на странице в соцсети X заявил, что президент США Дональд Трамп борется с сатанинским (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена) крылом либерального Запада. Так он прокомментировал пост конгрессвумен Анны Паулины Луны о том, как Трамп помогал разоблачить финансиста Джеффри Эпштейна и его пособников.

Трамп борется с сатанинским крылом либерального Запада, — написал Дмитриев.

Ранее стало известно, что финансист долгое время страдал рядом заболеваний. У Эпштейна обнаружили низкий уровень тестостерона, венерические болезни и паразитарные инфекции. Кроме того, в материалах упоминается редкая аномалия строения его половых органов, обсуждалась возможная операция по увеличению пениса.

До этого возобновились разговоры о конспирологической теории побега Эпштейна из тюрьмы. Сторонники версии подчеркнули, что его могли заменить другим заключенным до официального объявления о смерти. В документах нашли связь между судебной повесткой и постом на 4chan. Автор, возможно, бывший тюремный сотрудник, за час до новости о смерти финансиста написал о его вывозе.