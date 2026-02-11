Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
11 февраля 2026 в 03:50

Дмитриев считает, что Трамп борется с сатанизмом Запада

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Official White House/Daniel Torok
Подписывайтесь на нас в MAX

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев на странице в соцсети X заявил, что президент США Дональд Трамп борется с сатанинским (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена) крылом либерального Запада. Так он прокомментировал пост конгрессвумен Анны Паулины Луны о том, как Трамп помогал разоблачить финансиста Джеффри Эпштейна и его пособников.

Трамп борется с сатанинским крылом либерального Запада, — написал Дмитриев.

Ранее стало известно, что финансист долгое время страдал рядом заболеваний. У Эпштейна обнаружили низкий уровень тестостерона, венерические болезни и паразитарные инфекции. Кроме того, в материалах упоминается редкая аномалия строения его половых органов, обсуждалась возможная операция по увеличению пениса.

До этого возобновились разговоры о конспирологической теории побега Эпштейна из тюрьмы. Сторонники версии подчеркнули, что его могли заменить другим заключенным до официального объявления о смерти. В документах нашли связь между судебной повесткой и постом на 4chan. Автор, возможно, бывший тюремный сотрудник, за час до новости о смерти финансиста написал о его вывозе.

Дональд Трамп
Кирилл Дмитриев
США
Джеффри Эпштейн
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
У Гуменника лопнул шнурок во время выступления на Олимпиаде
В еще одном российском аэропорту начали действовать ограничения на полеты
«Я и мои дети»: президент Колумбии рассказал о покушении
Украинских диверсантов ликвидировали под Константиновкой
Психиатр раскрыла, как быстро может развиться водочный алкоголизм
Песков рассказал, пользуется ли Путин мессенджерами
Российские военные разгромили группу ВСУ, пытавшуюся скрыться в лесополосах
Москва ищет варианты возобновления работы Русского дома в Баку
Атака ВСУ на Волгоград ночью 11 февраля: взрывы, пострадавшие, что известно
Дмитриев считает, что Трамп борется с сатанизмом Запада
Премиальный бренд зарегистрировал три товарных знака в России
В аэропортах Казани и Калуги полностью прекратили авиасообщение
«Очень жаль»: Песков прокомментировал замедление Telegram в России
Диетолог раскрыла неприятные факты о баранине
Аэропорт Домодедово ждет масштабная реструктуризация
Беспилотник рухнул на детский сад в Волгоградской области
Трамп пригрозил Ирану «жесткими мерами» и еще одним авианосцем
На юге Волгограда загорелся завод после атаки украинских БПЛА
Онколог назвал главные причины рака толстой кишки
В Харьковской области ввели режим ЧС
Дальше
Самое популярное
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 1: кто снял маску 8 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 1: кто снял маску 8 февраля, кого раскрыли

Жена украинского миллиардера покончила с собой в ИВС? Дело Алии Галицкой
Общество

Жена украинского миллиардера покончила с собой в ИВС? Дело Алии Галицкой

При русских было лучше: нищая Литва хочет вернуться к России
Европа

При русских было лучше: нищая Литва хочет вернуться к России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.