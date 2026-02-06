Зимняя Олимпиада — 2026
06 февраля 2026 в 16:13

В файлах Эпштейна нашли описание редкой аномалии его половых органов

The Sun: Эпштейн страдал от редкой аномалии половых органов

Джеффри Эпштейн Джеффри Эпштейн Фото: Vladislav Nekrasov/Keystone Press Agency/Global Look Press
В новых файлах по делу американского финансиста Джеффри Эпштейна содержатся свидетельства того, что он страдал от венерических заболеваний и имел паразитарные инфекции, сообщает The Sun со ссылкой на рассекреченные Минюстом США материалы. Журналисты также обнаружили в документах описания редкой аномалии его половых органов.

Так, согласно переписке с врачами Кливлендской клиники, у Эпштейна долгие годы фиксировался низкий уровень тестостерона, что вызывало проблемы с либидо. Сам финансист признавался, что избегает гормональной терапии, хотя врач ее настоятельно рекомендовал.

В документах также указывается, что Эпштейн страдал от ЗППП, в том числе от гонореи. Из писем следует, что в его анализах обнаружены «власоглав и гистолитика», в моче — «немного крови», а в анамнезе — «полипы мочевого пузыря».

Кроме того, одна из его жертв описывала редкую аномалию его половых органов, из-за которой его пенис выглядел деформированными. Также в переписке обсуждалась возможность операции по его увеличению, но неясно, была ли она проведена.

Ранее в файлах Эпштейна нашли возможную дату начала третьей мировой войны. Из письма, скриншот которого распространяется в Сети, следует, что новый глобальный конфликт может начаться уже в это воскресенье, 8 февраля. Подлинность документа пока не подтверждена.

Джеффри Эпштейн
США
финансисты
заболевания
