У Эпштейна нашли шесть тайных хранилищ Telegraph: Эпштейн прятал компьютеры и фотографии в шести секретных хранилищах

Американский финансист Джеффри Эпштейн снял шесть тайных складов в США, чтобы скрыть от властей компрометирующие фотографии и компьютеры, передает Telegraph. Следователи не проводили обыски в этих местах, что позволяет предположить наличие ранее не исследованных документов по скандальному делу.

По информации издания, в середине 2000-х Эпштейн, опасаясь обыска, обратился к частным детективам. Они переместили его компьютеры в новое хранилище и арендовали для него секретное помещение в Нью-Йорке. За свои услуги детективы получили десятки тысяч долларов.

Позже сотрудники финансиста обсуждали транспортировку компьютеров и дисков с острова на Виргинских островах в тайные места на материке. Предполагается, что некоторые из этих материалов могли быть связаны с событиями, произошедшими до 2009 года, когда власти впервые опубликовали письма Эпштейна.

Ранее сообщалось, что британские военные архивы потеряли часть данных о перелетах Эпштейна из-за политики уничтожения документов. Это может осложнить расследование, связанное с принцем Эндрю и его возможными встречами с финансистом на британских военных бортах.