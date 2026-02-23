Зимняя Олимпиада — 2026
23 февраля 2026 в 13:02

ВСУ обесточили сотни населенных пунктов на Запорожье

Балицкий: свыше 260 населенных пунктов Запорожской области остались без света

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети
Более 260 населенных пунктов Запорожской области остались без энергоснабжения после ударов ВСУ, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в Telegram-канале. Графики аварийных отключений ввели для проведения ремонтных работ, а также для предотвращения более серьезных аварий на сетях.

Меры коснулись более 260 населенных пунктов Запорожской области. Это не плановые, а вынужденные временные отключения, которые необходимы для восстановления штатной работы оборудования, — сказано в сообщении.

До этого энергетики завершили аварийно-восстановительные работы в Энергодаре Запорожской области. Подача электроэнергии возобновилась в полном объеме после масштабного отключения, вызванного ударом украинских формирований по энергосистеме региона.

Тем временем российские войска нанесли удары по транспортной, энергетической и топливной инфраструктуре Украины. Все пораженные объекты использовались в интересах ВСУ. Удары наносились с участием авиации, ударных БПЛА, ракетных войск и артиллерии. Также появилась информация о 541-м перехваченном в зоне СВО вражеском дроне.

Запорожская область
Евгений Балицкий
происшествия
ВСУ
