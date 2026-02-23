Пять сотен вражеских дронов перехватили в зоне СВО за сутки

Пять сотен вражеских дронов перехватили в зоне СВО за сутки МО: российские силы ПВО сбили 541 беспилотник в зоне СВО

За минувшие сутки в зоне СВО российскими силами ПВО был перехвачен 541 беспилотный летательный аппарат ВСУ, сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ в Telegram-канале. Также были сбиты авиабомбы, снаряды HIMARS и ракета «Нептун».

Средствами противовоздушной обороны сбиты семь управляемых авиационных бомб, 21 реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США, управляемая ракета большой дальности «Нептун» и 541 беспилотный летательный аппарат самолетного типа, — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Ночью 23 февраля силы ПВО ликвидировали и перехватили 152 украинских беспилотника над регионами России. По 65 и 35 БПЛА сбили над территориями Белгородской и Саратовской областей соответственно. Еще 16 БПЛА уничтожили над Крымом. Утром были уничтожены еще шесть украинских беспилотников — пять над Азовским морем и один над Республикой Адыгея.

В Альметьевске после падения обломков сбитых беспилотников ВСУ разгорелся пожар на территории промзоны. Ситуация находится под контролем, жителям района ничего не угрожает.