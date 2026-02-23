Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
23 февраля 2026 в 11:54

Пять сотен вражеских дронов перехватили в зоне СВО за сутки

МО: российские силы ПВО сбили 541 беспилотник в зоне СВО

ПВО РФ ПВО РФ Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

За минувшие сутки в зоне СВО российскими силами ПВО был перехвачен 541 беспилотный летательный аппарат ВСУ, сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ в Telegram-канале. Также были сбиты авиабомбы, снаряды HIMARS и ракета «Нептун».

Средствами противовоздушной обороны сбиты семь управляемых авиационных бомб, 21 реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США, управляемая ракета большой дальности «Нептун» и 541 беспилотный летательный аппарат самолетного типа, — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Ночью 23 февраля силы ПВО ликвидировали и перехватили 152 украинских беспилотника над регионами России. По 65 и 35 БПЛА сбили над территориями Белгородской и Саратовской областей соответственно. Еще 16 БПЛА уничтожили над Крымом. Утром были уничтожены еще шесть украинских беспилотников — пять над Азовским морем и один над Республикой Адыгея.

В Альметьевске после падения обломков сбитых беспилотников ВСУ разгорелся пожар на территории промзоны. Ситуация находится под контролем, жителям района ничего не угрожает.

СВО
Минобороны РФ
армия
БПЛА
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Иран раскрыл правду о тайной сделке с США
Политолог ответил, как президент Мексики может подавить беспорядки
Российский сноубордист чуть не повторил судьбу героя фильма «Выживший»
Путин почтил память Неизвестного Солдата у стен Кремля
Путин вручил награды участникам СВО
«Путин не уедет»: Пекин удивился реакции России на приглашение в Китай
Названо время полного выведения алкоголя из организма
«Страшно всем»: ветеран СВО дала совет, как воспитать в молодежи патриотизм
Большинство россиян подтвердили популярную проблему в школах
Пять сотен вражеских дронов перехватили в зоне СВО за сутки
Российские удары обрушились на энергетическую инфраструктуру Украины
«Личная храбрость»: Путин о действиях героев в зоне СВО
Гагин раскрыл секретную информацию о работе «черных трансплантологов» в ВСУ
С 1 сентября в России заработает новый механизм борьбы с лудоманами
Путин выразил поддержку семьям участников СВО
Актививсты повесили скандальное фото экс-принца Эндрю в Лувре
У Эпштейна нашли шесть тайных хранилищ
Гагин озвучил факты о человеческих ритуальных жертвоприношениях в ВСУ
Гагин объяснил, как к жителям Украины «приходит отрезвление» через боль
Три грузовых вагона сошли с рельсов в Перми
Дальше
Самое популярное
Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного
Общество

Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного

Флоксы больше не сажаю: нашла другой многолетник — цветет все лето, не выгорает на солнце и не требует танцев с бубном
Общество

Флоксы больше не сажаю: нашла другой многолетник — цветет все лето, не выгорает на солнце и не требует танцев с бубном

Запрет на богатство и счастье: что Жириновский предрек РФ перед смертью
Общество

Запрет на богатство и счастье: что Жириновский предрек РФ перед смертью

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.