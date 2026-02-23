Зимняя Олимпиада — 2026
23 февраля 2026 в 07:50

ВСУ пытались атаковать Россию ночью с помощью 152 украинских БПЛА

Минобороны: российские силы ПВО за ночь ликвидировали 152 БПЛА

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети
Силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 152 украинских беспилотника над регионами России, передает пресс-служба Минобороны РФ. По данным ведомства, по 65 и 35 БПЛА сбили над территориями Белгородской и Саратовской областей соответственно. Еще 16 БПЛА уничтожили над Крымом.

В течение прошедшей ночи с 23:00 мск 22 февраля до 07:00 мск 23 февраля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 152 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, — сказано в сообщении.

По данным ведомства, силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили по восемь украинских беспилотников над территориями Воронежской и Ростовской областей, по четыре — над Краснодарским краем и акваторией Азовского моря. По три БПЛА уничтожили над Волгоградской областью и Республикой Татарстан, по два — над Курской и Липецкой областями, по одному — над Тульской и Тверской областями.

Утром 22 февраля пресс-служба Минобороны сообщила, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 86 украинских беспилотников над регионами России. По данным ведомства, по 29 и 14 БПЛА сбили над территориями Белгородской и Саратовской областей, по 11 — над Воронежской и Смоленской областями.

