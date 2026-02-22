Зимняя Олимпиада — 2026
22 февраля 2026 в 07:23

ВСУ пытались атаковать Россию ночью с помощью 86 БПЛА

Минобороны: российские силы ПВО за ночь ликвидировали 86 украинских БПЛА

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети
Силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 86 украинских беспилотников над регионами России, передает пресс-служба Минобороны РФ. По данным ведомства, по 29 и 14 БПЛА сбили над территориями Белгородской и Саратовской областей, по 11 — над Воронежской и Смоленской областями.

В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 86 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — сказано в сообщении.

По данным ведомства, силы ПВО за ночь также ликвидировали и перехватили девять украинских беспилотников над территорией Брянской области, по семь и три БПЛА сбили над Курской и Калужской областями. Еще по одному беспилотнику устранили над Крымом и Московским регионом.

Ранее сообщалось, что во время ночной атаки Вооруженных сил Украины на Удмуртию пострадали минимум 11 местных жителей. По данным регионального Минздрава, трое из них госпитализированы: два пациента — в состоянии средней степени тяжести, один — в тяжелом.

Утром 21 февраля пресс-служба Минобороны сообщила, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 77 украинских беспилотников над регионами России. По данным ведомства, 24 БПЛА уничтожили над территорией Краснодарского края, 13 — над Крымом, по девять — сбили над Курской и Ростовской областями.

