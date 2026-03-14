Собянин отчитался о летевших на Москву сбитых дронах Собянин заявил, что силы ПВО сбили еще три летевших на Москву БПЛА

Еще три беспилотных летательных аппарата, которые направлялись в сторону Москвы, уничтожены средствами противовоздушной обороны Министерства обороны, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в MAX. Градоначальник также добавил, что в районе падения фрагментов беспилотников сейчас работают специалисты оперативных служб.

Ранее сообщалось, что пожар на территории Афипского нефтеперерабатывающего завода в Краснодарском крае удалось полностью ликвидировать. Возгорание возникло после падения обломков беспилотного летательного аппарата, его потушили сотрудники экстренных служб.

До этого стало известно, что при атаке дрона на порт в районе Кавказа, расположенный в Темрюкском районе, пострадали три человека. Кроме того, нанесен урон судну.

Также в Белгородской области в селе Маломихайловка Шебекинского городского округа дрон ВСУ атаковал объект социальной инфраструктуры. В здании повреждены фасадная часть, окна и входная группа. Две женщины получили баротравмы.