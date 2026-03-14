14 марта 2026 в 17:47

Собянин отчитался о летевших на Москву сбитых дронах

Собянин заявил, что силы ПВО сбили еще три летевших на Москву БПЛА

Фото: Социальные сети
Еще три беспилотных летательных аппарата, которые направлялись в сторону Москвы, уничтожены средствами противовоздушной обороны Министерства обороны, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в MAX. Градоначальник также добавил, что в районе падения фрагментов беспилотников сейчас работают специалисты оперативных служб.

Системой ПВО Минобороны сбито еще три беспилотника, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, — проинформировал мэр.

Ранее сообщалось, что пожар на территории Афипского нефтеперерабатывающего завода в Краснодарском крае удалось полностью ликвидировать. Возгорание возникло после падения обломков беспилотного летательного аппарата, его потушили сотрудники экстренных служб.

До этого стало известно, что при атаке дрона на порт в районе Кавказа, расположенный в Темрюкском районе, пострадали три человека. Кроме того, нанесен урон судну.

Также в Белгородской области в селе Маломихайловка Шебекинского городского округа дрон ВСУ атаковал объект социальной инфраструктуры. В здании повреждены фасадная часть, окна и входная группа. Две женщины получили баротравмы.

Москва
Сергей Собянин
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Власти Белгорода пошли навстречу гражданам в вопросе отопления
Порывистый ветер и холод до -5? Погода в Москве в конце марта: чего ждать
«Что-нибудь заработаем и вполне себе»: Лепс заговорил о завершении карьеры
«Я бы с удовольствием»: Лепс добрался до Вани Дмитриенко
Экономист раскрыл, зачем ЕС нужны санкции против нефти из России
Скончалась известная артистка из фильма «Гостья из будущего»
Раскрыты подробности о мошеннике, убившем предпринимательницу в Москве
Нацбанк Украины «слил» $1 млрд и не смог спасти гривну
Названы знаменосцы сборной РФ на закрытии Паралимпиады
США лишили актера возможности получить «Оскар» из-за гражданства
«Остается одно»: премьер Бельгии обратился к ЕС с призывом из-за России
«Вообще шок»: российская горнолыжница поделилась эмоциями после триумфа
Политолог оценил вероятность удара Ирана по Украине
В Брянской области раскрыли последствия атаки дронов-камикадзе ВСУ
Мошенники убили женщину в Москве
Бойцы «Горыныча» уничтожили две диверсионные группы ВСУ
В Британии заговорили об экологической катастрофе из-за США
Финансист ответил, как ускорить погашение ипотеки
«Уши торчат»: Сийярто заявил о провале Киева на брифинге по поводу «Дружбы»
Власти Ирана попали под прицел украинского «Миротворца»
Дальше
Адвокат рассказала о реакции террористов из «Крокуса» на приговор
Адвокат рассказала о реакции террористов из «Крокуса» на приговор

МОССАД и сектанты: Такер Карлсон назвал тайных хозяев Белого дома
МОССАД и сектанты: Такер Карлсон назвал тайных хозяев Белого дома

Собираю помидоры кистями, как виноград — до 20 штук с одной ветки: и для теплицы, и для грунта
Собираю помидоры кистями, как виноград — до 20 штук с одной ветки: и для теплицы, и для грунта

