Еще три беспилотника сбили на подлете к Москве

Еще три беспилотника сбили на подлете к Москве

Вооруженные силы Украины вновь атаковали Москву беспилотными летательными аппаратами, написал в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, средствами противовоздушной обороны уничтожены три цели. На местах падения обломков БПЛА работают экстренные службы.

ПВО Минобороны сбили три беспилотника, летевшие на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — говорится в сообщении.

Ранее силы противовоздушной обороны уничтожили пятый по счету украинский беспилотник, летевший на Москву. Как уточнил Собянин, на месте падения обломков БПЛА работают сотрудники экстренных служб.

Украинские войска также атаковали Краснодарский край. Как сообщили в оперативном штабе региона, после ночного налета БПЛА на порт в Темрюкском районе один человек попал в больницу. Еще двое пострадавших отказались от наблюдения врачей в стационаре.

Обломки беспилотного летательного аппарата нашли в двух муниципалитетах Краснодарского края. В обоих случаях никто не пострадал, на местах работают оперативные и специальные службы.