Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
14 марта 2026 в 17:31

Еще три беспилотника сбили на подлете к Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Вооруженные силы Украины вновь атаковали Москву беспилотными летательными аппаратами, написал в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, средствами противовоздушной обороны уничтожены три цели. На местах падения обломков БПЛА работают экстренные службы.

ПВО Минобороны сбили три беспилотника, летевшие на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — говорится в сообщении.

Ранее силы противовоздушной обороны уничтожили пятый по счету украинский беспилотник, летевший на Москву. Как уточнил Собянин, на месте падения обломков БПЛА работают сотрудники экстренных служб.

Украинские войска также атаковали Краснодарский край. Как сообщили в оперативном штабе региона, после ночного налета БПЛА на порт в Темрюкском районе один человек попал в больницу. Еще двое пострадавших отказались от наблюдения врачей в стационаре.

Обломки беспилотного летательного аппарата нашли в двух муниципалитетах Краснодарского края. В обоих случаях никто не пострадал, на местах работают оперативные и специальные службы.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Дипломаты ОАЭ ранены в Ираке
Собянин отчитался о сбитии летевших на Москву дронов
МИД России описал дальнейшие планы на Венесуэлу
«Ответ на агрессию»: Иран отомстил США за атаку на свои банки
Азартный тренер превратил поездку детей в Кисловодск в криминальный триллер
Трамп одной просьбой поставил под сомнение мощь армии США в иранской войне
Еще три беспилотника сбили на подлете к Москве
Тропический цветок может исчезнуть из букетов россиян
Политолог ответил, как долго Украина может затягивать переговорный процесс
Ученый объяснил, зачем медикам форма разных цветов
Пушилин ответил, насколько хорош «Купол Донбасса»
XIII Бакинский Глобальный форум завершил свою работу
Студент-иностранец напал на преподавательницу
Силовики провели обыски у нотариуса, участвовавшего в обмане генерала ВОВ
Перечислены четыре главных просчета Трампа в Иране
Ребенок добился ареста отца и спас мать от избиения железной трубой
Известный философ и критик политики Запада умер в Германии
Фильм с Ивлеевой, молодая жена, мнение об СВО: как живет актер Сергей Пиоро
Депутат объяснил, почему Крыму необходимо было вернуться к России
США внезапно побили рекорд по поставкам одной категории товаров в Россию
Дальше
Самое популярное
Адвокат рассказала о реакции террористов из «Крокуса» на приговор
Москва

Адвокат рассказала о реакции террористов из «Крокуса» на приговор

МОССАД и сектанты: Такер Карлсон назвал тайных хозяев Белого дома
Общество

МОССАД и сектанты: Такер Карлсон назвал тайных хозяев Белого дома

Собираю помидоры кистями, как виноград — до 20 штук с одной ветки: и для теплицы, и для грунта
Общество

Собираю помидоры кистями, как виноград — до 20 штук с одной ветки: и для теплицы, и для грунта

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.