15 марта 2026 в 14:00

Почему не работает WhatsApp 15 марта: где сбои в РФ, будет ли разблокирован

Сегодня, 15 марта, в России наблюдается массовый сбой в работе WhatsApp (принадлежит Meta, организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена). Что об этом известно, заблокируют ли мессенджер?

Почему не работает WhatsApp 15 марта

Согласно данным сервиса «Сбой.рф», в воскресенье, 15 марта, пользователи WhatsApp продолжают сталкиваться с некорректной работой приложения на мобильных и стационарных устройствах — жалобы поступают на полное отсутствие доступа к мессенджеру, сбои при отправке и поступлении сообщений, загрузке фото, видео.

Порядка 42% жалоб на сбои в работе WhatsApp 15 марта приходятся на Новосибирскую область, 25% — на Москву, 17% — на Ярославскую область, 8% — на Краснодарский край и Нижегородскую область.

Роскомнадзор в 2025 году начал последовательно вводить ограничения на работу WhatsApp по причине нарушений российского законодательства. В январе 2026 года в ведомстве сообщили, что в настоящее время нет оснований для их снятия.

В РКН также указали, что приложение используется для организации и проведения террористических действий на территории страны и не выполняет требования, направленные на предупреждение и пресечение совершения преступлений.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснял, что работа WhatsApp была ограничена из-за несоблюдения российских законов компанией Meta.

«Что касается блокировки WhatsApp, действительно было заявление соответствующих наших властей о том, что в связи с нежеланием корпорации Meta следовать норме и букве российского закона было принято такое решение, и оно было реализовано», — уточнил он.

Заблокируют ли WhatsApp в России

В Роскомнадзоре уточнили, что WhatsApp ждет полная блокировка в том случае, если компания и дальше будет игнорировать требования законодательства.

Депутат Госдумы Андрей Свинцов заявил, что мессенджер будет заблокирован в этом году. По его словам, решение об окончательной блокировке среди прочего обусловлено и тем, что в сентябре 2026 года состоятся выборы в Государственную думу РФ, и данная платформа может быть использована для незаконного влияния на результаты голосования.

«Я думаю, что действительно до конца года Роскомнадзор примет комплекс мер для окончательной блокировки WhatsApp. Это связано с тем, что WhatsApp принадлежит признанной в России экстремистской компании Meta. Такие жесткие меры, особенно в предвыборный год, абсолютно обоснованы», — высказался он.

В то же время Дмитрий Песков подчеркнул, что возможно и восстановление работы мессенджера в России при выполнении требований законодательства страны.

«Это вопрос выполнения законодательства. Если корпорация Meta будет его выполнять, она вступит в диалог с российскими властями, и тогда появится возможность договориться», — пояснил он.

Представитель Кремля добавил, что, если компания продолжит игнорировать требования РФ, это лишит ее перспектив возвращения на российский рынок.

Читайте также:

Фильм с Ивлеевой, молодая жена, мнение об СВО: как живет актер Сергей Пиоро

Затворничество, конфликт с Пугачевой, США: куда пропала Жанна Агузарова

Ссоры с Сябитовой и Харламовым, слухи о разводе: как живет Лариса Гузеева

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Зеленский ввел новые санкции против граждан двух стран
Пушилин раскрыл, сколько ВС России осталось до Славянска
Появилась новая информация о беспрерывных атаках ВСУ на Москву
Назван главный бенефициар закрытия Ормузского пролива
Стало известно о возможном повреждении ракетой консульства США в Израиле
Свыше 120 украинских дронов атаковали Россию за шесть часов
Момент взрыва боеприпаса рядом с мужчиной в Тель-Авиве попал на видео
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Экстрасенс назвала дату окончания войны на Ближнем Востоке
Ушел из жизни звезда фильмов «Кавказская пленница» и «Кин-дза-дза!»
Украинские дроны вновь атаковали Москву после затишья
В Сети появились кадры атаки оптоволоконного БПЛА на базу США
Появилась новая информация о столкновении двух трамваев в Москве
Пилот из Италии впервые в карьере победил на Гран-при «Формулы-1»
Крыша дома известного банкира обрушилась в Уфе
В Британии озвучили решение США по новым нефтяным санкциям против России
«Всеобщий высокий доход»: Маск предсказал будущее с развитием ИИ
Зеленский раскрыл, при каком условии «подружится» с лидером Венгрии
«Противник занервничал»: Пушилин раскрыл, как ДНР удалось «ослепить» ВСУ
Крыша рухнула на автомобиль с водителем в Казани
Дальше
Самое популярное
Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей
Общество

Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей

Адвокат рассказала о реакции террористов из «Крокуса» на приговор
Москва

Адвокат рассказала о реакции террористов из «Крокуса» на приговор

Собираю помидоры кистями, как виноград — до 20 штук с одной ветки: и для теплицы, и для грунта
Общество

Собираю помидоры кистями, как виноград — до 20 штук с одной ветки: и для теплицы, и для грунта

