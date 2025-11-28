День матери
Роскомнадзор начал вводить ограничения против WhatsApp

Роскомнадзор последовательно вводит ограничения на работу WhatsApp из-за нарушений российского законодательства, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства. В РКН уточнили, что мессенджер используется для организации и проведения терактов в стране, а также для мошенничества. В случае невыполнения требований сервис заблокируют.

WhatsApp не выполняет требования, направленные на предупреждение и пресечение совершения преступлений на территории России. В связи с этим Роскомнадзор последовательно вводит ограничительные меры в отношении WhatsApp, — отметили в ведомстве.

В Роскомнадзоре напомнили, что постепенное отключение звонков в WhatsApp началось еще в августе. Ограничения вводят поэтапно, чтобы люди успели перейти на другие приложения. Ведомство советует выбирать российские мессенджеры.

В работе WhatsApp произошел сбой днем 28 ноября. Пользователи массово жаловались на неполадки в работе сервиса: чаще всего переставали приходить уведомления, а также фиксировались общие сбои и проблемы в мобильном приложении.

WhatsApp
Роскомнадзор
ограничения
мессенджеры
