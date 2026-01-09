Атака США на Венесуэлу
09 января 2026 в 10:47

Канатные дороги на Эльбрусе закрыли из-за метели

Фото: Роман Кручинин/РИА Новости
Работа канатной дороги на курорте «Эльбрус» в Кабардино-Балкарии была приостановлена, сообщили в администрации курорта. Кроме того, временно закрыты все горнолыжные трассы. Такое решение принято из-за сильного ветра и снега.

Сегодня, 9 января, пятница, канатные дороги и горнолыжные трассы закрыты в связи погодными условиями (снег, сильный ветер), — говорится в заявлении.

Ранее свыше 200 рейсов пришлось отменить или задержать в аэропортах Москвы. Все из-за сильной метели, которая обрушилась на столицу. Так, самолет из Стамбула изначально должен был приземлиться в 09:25 в аэропорту Внуково. Однако рейс перенесли. Посадка ожидается в 10:30. Также задержан самолет из Самарканда. Его перенесли на 14:00.

До этого электроснабжение было нарушено в 251 населенном пункте Белоруссии. Как уточнили в пресс-службе министерства энергетики республики, это произошло из-за снегопада и ураганного ветра. В общей сложности обесточено 997 трансформаторных подстанций, 30 ферм и шесть котельных.

