09 января 2026 в 10:57

«Снежный армагеддон»: захватывающие кадры утопающей в сугробах Москвы

Сильнейший снегопад обрушился на Москву

Снегопад на улицах Москвы Снегопад на улицах Москвы Фото: Василий Кузьмичёнок/Агентство «Москва»
«Снежный армагеддон» начался в Москве 9 января. Из-за балканского циклона «Фрэнсис» за сутки в городе выпало до 65% от месячной нормы осадков, а к вечеру сугробы могут вырасти до рекордных 65 сантиметров. Видимость на улицах из-за метели упала, а в крупнейших аэропортах — Шереметьево, Внуково и Домодедово — и вовсе сократилась до 500--800 метров, что привело к задержкам авиарейсов.

Гидрометцентр России объявил в столице оранжевый уровень погодной опасности, призывая горожан быть осторожнее. Многие в такую погоду предпочли остаться дома, наблюдая, как коммунальные службы устраняют последствия разгула стихии. Из-за непогоды на дорогах образовались многокилометровые пробки, произошло множество ДТП.

Припаркованные автомобили почти полностью покрыл толстый слой снега — их очертания стали едва различимы. Кроме того, во дворах засыпало детские площадки, а под ногами образовалась снежная каша. По данным синоптиков, снегопад пойдет на убыль после 21:00 мск и ослабеет только в ночь и под утро 10 января.

При этом трескучих морозов в столице не ожидается. В ближайшие дни ночью столбики уличных термометров покажут до −12 градусов, а днем — до −9 градусов. При этом температура может ощущаться гораздо ниже фактической из-за ветра, уточнили метеорологи.

Самые яркие кадры аномального снегопада в Москве — в галерее NEWS.ru.

Уборка снега на улицах и во дворах Москвы
Уборка снега на улицах и во дворах Москвы
Фото: Артур Новосильцев/Агентство «Москва»
Снегопад на улицах Москвы
Снегопад на улицах Москвы
Фото: Василий Кузьмичёнок/Агентство «Москва»
Снегопад на улицах Москвы
Снегопад на улицах Москвы
Фото: Василий Кузьмичёнок/Агентство «Москва»
Уборка снега на улицах и во дворах Москвы
Уборка снега на улицах и во дворах Москвы
Фото: Василий Кузьмичёнок/Агентство «Москва»
Снегопад на улицах Москвы
Снегопад на улицах Москвы
Фото: Василий Кузьмичёнок/Агентство «Москва»
Уборка снега на улицах и во дворах Москвы
Уборка снега на улицах и во дворах Москвы
Фото: Артур Новосильцев/Агентство «Москва»
Снегопад на улицах Москвы
Снегопад на улицах Москвы
Фото: Василий Кузьмичёнок/Агентство «Москва»
Уборка снега на улицах и во дворах Москвы
Уборка снега на улицах и во дворах Москвы
Фото: Артур Новосильцев/Агентство «Москва»
Уборка снега на улицах и во дворах Москвы
Уборка снега на улицах и во дворах Москвы
Фото: Артур Новосильцев/Агентство «Москва»
Уборка снега на улицах и во дворах Москвы
Уборка снега на улицах и во дворах Москвы
Фото: Василий Кузьмичёнок/Агентство «Москва»
Снегопад на улицах Москвы
Снегопад на улицах Москвы
Фото: Василий Кузьмичёнок/Агентство «Москва»
Уборка снега на улицах и во дворах Москвы
Уборка снега на улицах и во дворах Москвы
Фото: Василий Кузьмичёнок/Агентство «Москва»
Снегопад на улицах Москвы
Снегопад на улицах Москвы
Фото: Василий Кузьмичёнок/Агентство «Москва»
Снегопад на улицах Москвы
Снегопад на улицах Москвы
Фото: Василий Кузьмичёнок/Агентство «Москва»
Уборка снега на улицах и во дворах Москвы
Уборка снега на улицах и во дворах Москвы
Уборка снега на улицах и во дворах Москвы
Уборка снега на улицах и во дворах Москвы
Фото: Стрингер/NEWS.ru
Снегопад на улицах Москвы
Снегопад на улицах Москвы
Фото: Стрингер/NEWS.ru
Снегопад на улицах Москвы
Снегопад на улицах Москвы
Фото: Стрингер/NEWS.ru
Снегопад на улицах Москвы
Снегопад на улицах Москвы
Фото: Стрингер/NEWS.ru
Уборка снега на улицах и во дворах Москвы
Уборка снега на улицах и во дворах Москвы
Фото: Стрингер/NEWS.ru
Уборка снега на улицах и во дворах Москвы
Уборка снега на улицах и во дворах Москвы
Фото: Стрингер/NEWS.ru
Уборка снега на улицах и во дворах Москвы
Уборка снега на улицах и во дворах Москвы
Фото: Стрингер/NEWS.ru
Уборка снега на улицах и во дворах Москвы
Уборка снега на улицах и во дворах Москвы
Фото: Стрингер/NEWS.ru
Уборка снега на улицах и во дворах Москвы
Уборка снега на улицах и во дворах Москвы
Фото: Стрингер/NEWS.ru
Снегопад на улицах Москвы
Снегопад на улицах Москвы
Фото: Стрингер/NEWS.ru
Снегопад на улицах Москвы
Снегопад на улицах Москвы
Фото: Стрингер/NEWS.ru
Снегопад на улицах Москвы
Снегопад на улицах Москвы
Фото: Стрингер/NEWS.ru
