09 января 2026 в 09:45

Такого не было 70 лет: пик снежного армагеддона в Москве впереди — это только начало

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Циклон с Балкан набирает обороты, Москву заваливает снегом, однако настоящий «снежный армагеддон» еще впереди, утверждают синоптики. Пик снегопада еще не пройден. Зима испытывает москвичей аномальными метелями и январской стужей.

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что сугробы высотой до 65 сантиметров ожидаются в Москве вечером в пятницу, 9 января. Это будет абсолютным рекордом для января за всю историю наблюдений. Ранее рекорд высоты сугробов был зафиксирован в 1920 и 1956 годах, когда на ВДНХ снег достигал 46 сантиметров

По его словам, снегопады пойдут на убыль только после 21 часа и ослабеют только в ночь и под утро 10 января, передает NEWS.ru.

Тишковец также спрогнозировал, что атмосферное давление в Москве опустится на «барическое дно». По его словам, оно понизится до 733 миллиметров ртутного столба.

