Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
19 февраля 2026 в 20:10

Доктор рассказала какие продукты нужно есть в непогоду

Врач Багирь: во время снегопада лучше пить больше воды и есть углеводы

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Во время снегопада следует тщательно заботиться о своем здоровье, в особенности — пить больше воды, сообщила NEWS.ru терапевт Красногорской клинической больницы Минздрава Московской области Вера Багирь. По ее словам, это поможет избежать обезвоживания, которое ослабляет защиту слизистых оболочек. Что касается рациона — врач советует есть больше углеводов.

В такую погоду стоит пить больше воды — сухой воздух в отапливаемых помещениях может привезти к обезвоживанию. Это, в свою очередь, ослабляет слизистые оболочки, делая их более уязвимыми для вирусов. Пейте больше теплой воды, делайте глоток каждые полчаса-час, — рассказала врач.

В ненастные дни рекомендуется питаться продуктами, богатыми сложным углеводами. Поддержать иммунитет помогут цельнозерновые крупы, овощи, фрукты, авокадо, орехи, жирная рыба, сообщила врач. А в борьбе с инфекциями поможет квашеная капуста.

Сотрудникам на удаленке доктор рекомендует делать зарядку или приседать, чтобы разогреть тело и подготовить к рабочему дню. Важно открывать окна даже в мороз на 5-10 минут несколько раз в день.

Офисным же работникам врач советует одеваться многослойно. Причем каждый последующий слой должен быть менее объемным, чем предыдущий. Например, сначала термобелье, затем флисовая кофта, а сверху — куртка.

Ранее диетолог Анжелика Дюваль сообщила каким людям следует отказаться от продуктов с кожурой. К ним она отнесла детей, пожилых с болезнями почек. По ее словам, важно учитывать, что высокое содержание клетчатки в кожуре может негативно отразиться при заболеваниях желудочно-кишечного тракта. Кроме того, поделилась Дюваль, кожура фруктов и овощей из магазинов зачастую пропитана нитратами.

питание
погода
метель
зима
Вероника Филина-Коган
В. Филина-Коган
Максим Ширяев
М. Ширяев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Более 30 украинских БПЛА атаковали Россию за четыре часа
«Изгонят короля островов»: Нострадамус предсказал крах Виндзоров
В Европе призвали не называть Россию «слабой»
SHOT: серия взрывов потрясла Анапу и Витязево
Хоккеисты-призраки, отказ в смартфонах, жлобство МОК: скандалы на Олимпиаде
Трампа посетила мысль об увольнении Рубио после хвастовства в Мюнхене
Китайцы раскупили билеты на русский балет за рекордные 18 минут
Фермер упал в яму с зерном и оказался погребен заживо
Доктор рассказала какие продукты нужно есть в непогоду
Туристка позвонила в службу спасения и умерла спустя шесть часов ожидания
В России разработают гусеничный аэродром для дронов
Теплые и холодные оттенки в спальне: что выбрать для разных темпераментов
Лавров раскусил Зеленского, лютый удар ВС РФ, нападение в школе: что дальше
Москвичей предупредили о новой «погодной беде»
Цены на такси в Москве взлетели вдвое из-за одного нюанса
Аэропорты Москвы обслужили свыше 700 рейсов вопреки аномальному снегопаду
Медведев предложил неожиданный разворот программы БПЛА в России
Донбасс, отношение к ИИ, театр: как живет актриса Валентина Рубцова
Изнасиловал в подвале и выкинул к остановке: россиянин сел на 19 лет
Спасатели вытащили пса с дрейфующей льдины в Таганрогском заливе
Дальше
Самое популярное
Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе
Спорт

Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе

Олимпиада-2026: новости 18 февраля, результат Петросян, шанс на золото
Спорт

Олимпиада-2026: новости 18 февраля, результат Петросян, шанс на золото

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее
Общество

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.