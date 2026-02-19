Доктор рассказала какие продукты нужно есть в непогоду Врач Багирь: во время снегопада лучше пить больше воды и есть углеводы

Во время снегопада следует тщательно заботиться о своем здоровье, в особенности — пить больше воды, сообщила NEWS.ru терапевт Красногорской клинической больницы Минздрава Московской области Вера Багирь. По ее словам, это поможет избежать обезвоживания, которое ослабляет защиту слизистых оболочек. Что касается рациона — врач советует есть больше углеводов.

В такую погоду стоит пить больше воды — сухой воздух в отапливаемых помещениях может привезти к обезвоживанию. Это, в свою очередь, ослабляет слизистые оболочки, делая их более уязвимыми для вирусов. Пейте больше теплой воды, делайте глоток каждые полчаса-час, — рассказала врач.

В ненастные дни рекомендуется питаться продуктами, богатыми сложным углеводами. Поддержать иммунитет помогут цельнозерновые крупы, овощи, фрукты, авокадо, орехи, жирная рыба, сообщила врач. А в борьбе с инфекциями поможет квашеная капуста.

Сотрудникам на удаленке доктор рекомендует делать зарядку или приседать, чтобы разогреть тело и подготовить к рабочему дню. Важно открывать окна даже в мороз на 5-10 минут несколько раз в день.

Офисным же работникам врач советует одеваться многослойно. Причем каждый последующий слой должен быть менее объемным, чем предыдущий. Например, сначала термобелье, затем флисовая кофта, а сверху — куртка.

