Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
19 февраля 2026 в 16:25

Синоптики спрогнозировали рекордный снегопад в Москве

Метеоролог Поповин: 19 февраля в Москве может выпасть более 22 сантиметров снега

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В четверг в Москве может выпасть рекордное количество осадков, сообщил NEWS.ru синоптик Никита Поповнин. По его словам, пока самым снежным днем уходящей зимы считается 9 января. Тогда в столичном регионе выпало 18–22 см снега. В ближайшие сутки высота сугробов может вырасти значительнее.

Снегопад в Москве от 19 февраля может стать самым сильным в этом году. Пока первое место удерживает 9 января, когда выпало 18–22 см снега. Если сегодняшний день побьет этот рекорд, то он может встать на четвертое место в рейтинге самых снежных в истории метеонаблюдений. Пока первое место в нем удерживает 14 февраля 1966 года, когда выпало 35,5 см осадков — в полтора раза больше, чем ожидается сегодня, — рассказал синоптик Никита Поповнин.

Утром 19 февраля на метеостанции ВДНХ высота сугробов составила 49 сантиметров. В ближайшие сутки метеорологи ожидают прибавку от 15 до 22 сантиметров. То есть общая высота составит 65–70 сантиметров при норме в 38, рассказал синоптик. По его словам, толщина снежного покрова может превысить климатическую норму в полтора-два раза.

Причина столь интенсивного снегопада — южный циклон. Еще вчера он «отдыхал» на Балканах и «любовался» красотами Средиземного моря. Все южные циклоны очень насыщены влагой. И когда они приходят в центр России и сталкиваются с холодной воздушной массой, выпадает много осадков, — сообщил Поповнин.

Ранее сообщалось о пяти дорожных авариях с участием 12 автомобилей на трассе М-4 «Дон» в Подмосковье. В ГУ МВД уточнили, что транспортные средства получили механические повреждения. За медицинской помощью никто не обращался. Движение транспорта в сторону Москвы ограничено.

погода
осадки
снег
метель
Вероника Филина-Коган
В. Филина-Коган
Степанида Королева
С. Королева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Медведев признал отставание России в сфере микроэлектроники
Сон по сезону: как менять текстиль весной, летом и зимой
В РЖД решили «избавиться» от многомиллиардных активов
Педиатр раскрыла неочевидную проблему у детей с ожирением
В Тайване настоятеля храма стошнило на президента в прямом эфире
Ледяной туман и холод до -10? Погода в Москве в конце февраля: чего ждать
Буланова ответила, часто ли забывает тексты своих песен
«Обещал и сделал»: ски-альпинист Филиппов принес РФ первую медаль Олимпиады
Африканская страна объявила о переходе к новому этапу отношений с Россией
Автоэксперт напомнил, как вести себя на дороге в снегопад
Филиппинцев эвакуируют из-за природного катаклизма
В США заявили о провале европейского истребителя шестого поколения
Почти 30 рейсов отменили в Москве из-за мощного снегопада
В Швеции раскрыли, сколько выделят Украине
«Вне закона»: генерал об участии иностранных пилотов в конфликте на Украине
Ски‑альпинист Никита Филиппов: карьера, личная жизнь, серебро Олимпиады
Стало известно о приезде родителей Яниса Тиммы в РФ для суда с Седоковой
Волочкова рассказала, во сколько ей обошлась операция в Германии
«Я ничего не скрываю»: Ягудин порадовался провалу Плющенко
Бывшему принцу Эндрю может грозить пожизненное заключение
Дальше
Самое популярное
Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе
Спорт

Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе

Олимпиада-2026: новости 18 февраля, результат Петросян, шанс на золото
Спорт

Олимпиада-2026: новости 18 февраля, результат Петросян, шанс на золото

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее
Общество

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.