Синоптики спрогнозировали рекордный снегопад в Москве

В четверг в Москве может выпасть рекордное количество осадков, сообщил NEWS.ru синоптик Никита Поповнин. По его словам, пока самым снежным днем уходящей зимы считается 9 января. Тогда в столичном регионе выпало 18–22 см снега. В ближайшие сутки высота сугробов может вырасти значительнее.

Снегопад в Москве от 19 февраля может стать самым сильным в этом году. Пока первое место удерживает 9 января, когда выпало 18–22 см снега. Если сегодняшний день побьет этот рекорд, то он может встать на четвертое место в рейтинге самых снежных в истории метеонаблюдений. Пока первое место в нем удерживает 14 февраля 1966 года, когда выпало 35,5 см осадков — в полтора раза больше, чем ожидается сегодня, — рассказал синоптик Никита Поповнин.

Утром 19 февраля на метеостанции ВДНХ высота сугробов составила 49 сантиметров. В ближайшие сутки метеорологи ожидают прибавку от 15 до 22 сантиметров. То есть общая высота составит 65–70 сантиметров при норме в 38, рассказал синоптик. По его словам, толщина снежного покрова может превысить климатическую норму в полтора-два раза.

Причина столь интенсивного снегопада — южный циклон. Еще вчера он «отдыхал» на Балканах и «любовался» красотами Средиземного моря. Все южные циклоны очень насыщены влагой. И когда они приходят в центр России и сталкиваются с холодной воздушной массой, выпадает много осадков, — сообщил Поповнин.

Ранее сообщалось о пяти дорожных авариях с участием 12 автомобилей на трассе М-4 «Дон» в Подмосковье. В ГУ МВД уточнили, что транспортные средства получили механические повреждения. За медицинской помощью никто не обращался. Движение транспорта в сторону Москвы ограничено.