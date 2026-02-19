Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
19 февраля 2026 в 11:51

В МВД предупредили о массовых авариях на М-4 «Дон» в Подмосковье

Пять ДТП с 12 автомобилями произошли на трассе М-4 «Дон» в Подмосковье

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Пять дорожных аварий с участием 12 автомобилей произошло на трассе М-4 «Дон» в Подмосковье, пострадавших нет, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, движение транспорта частично ограничено.

Сегодня примерно в 08:10 на 85-м километре трассы М-4 «Дон» произошло массовое дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации, на данном участке автодороги произошло пять аварий с участием 12 автомобилей. В результате ДТП пострадавших нет, — говорится в сообщении.

В ГУ МВД уточнили, что транспортные средства получили механические повреждения. За медицинской помощью никто не обращался. Движение транспорта в сторону Москвы ограничено. Водителей призвали учитывать сложившуюся ситуацию и искать пути объезда. В полиции добавили, что в Подмосковье сложные погодные условия сохранятся до конца дня.

Ранее ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что на Москву обрушился снежный циклон «Валли». По его данным, интенсивные осадки начались на юге Московской области около двух часов ночи, а к четырем-пяти часам утра снег уже шел в центре города.

ДТП
аварии
Подмосковье
трассы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Тренер развеял популярный миф о блинах
В Госдуме высказались о желании Армении заменить Россию в управлении ж/д
Усольцевым отправляли послания с помощью БПЛА
В RT провели двухдневный образовательный форум
В США нашли способ справиться с цензурой в Европе
Песков высказался о позиции Мединского по переговорам в Женеве
Почему не работает WhatsApp 19 февраля: где сбои в РФ, когда разблокируют
Песков высказался о дате нового раунда переговоров по Украине
Песков успокоил мир словами о плановых учениях с Ираном
«Задира, живущий по понятиям»: подросток устроил поножовщину из-за игры?
ВСУ потеряли за сутки более 300 дронов в попытках атаковать Россию
В Кремле ответили на вопрос о новом телефонном разговоре Путина и Трампа
Песков прояснил ситуацию с местом следующих переговоров по Украине
Педиатр ответила, от чего зависит продолжительность жизни
В МВД раскрыли число предотвращенных нападений в школах России
Юрист дал совет, как вернуть деньги за бесполезные курсы
ВСУ потеряли более 1 тыс. военных в зоне СВО за сутки
Россияне получат больше возможностей для путешествий в Европу
Появилось видео с последствиями сильнейшего за зиму снегопада в Москве
Стало известно о грядущей проверке фитнес-клубов по всей России
Дальше
Самое популярное
Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе
Спорт

Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе

Олимпиада-2026: новости 18 февраля, результат Петросян, шанс на золото
Спорт

Олимпиада-2026: новости 18 февраля, результат Петросян, шанс на золото

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее
Общество

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.