В МВД предупредили о массовых авариях на М-4 «Дон» в Подмосковье

Пять дорожных аварий с участием 12 автомобилей произошло на трассе М-4 «Дон» в Подмосковье, пострадавших нет, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, движение транспорта частично ограничено.

Сегодня примерно в 08:10 на 85-м километре трассы М-4 «Дон» произошло массовое дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации, на данном участке автодороги произошло пять аварий с участием 12 автомобилей. В результате ДТП пострадавших нет, — говорится в сообщении.

В ГУ МВД уточнили, что транспортные средства получили механические повреждения. За медицинской помощью никто не обращался. Движение транспорта в сторону Москвы ограничено. Водителей призвали учитывать сложившуюся ситуацию и искать пути объезда. В полиции добавили, что в Подмосковье сложные погодные условия сохранятся до конца дня.

Ранее ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что на Москву обрушился снежный циклон «Валли». По его данным, интенсивные осадки начались на юге Московской области около двух часов ночи, а к четырем-пяти часам утра снег уже шел в центре города.