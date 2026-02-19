Зимняя Олимпиада — 2026
19 февраля 2026 в 08:46

Снежный циклон «Валли» обрушился на Москву

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Снежный циклон «Валли» обрушился на Москву, заявил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале. Он отметил, что сильные осадки начались на юге Подмосковья в два часа ночи, а в четыре-пять часов утра снег пошел уже в центре столицы.

Как и ожидалось, минувшей ночью активный южный циклон начал свое ненастное влияние на погоду столичного региона, — написал Леус.

Синоптик рассказал, что из-за мощного снегопада видимость в регионе ухудшилась до 600–1000 метров. Порывы ветра при этом составляют 12–14 м/с. Леус добавил, что наиболее сильные осадки пройдут с 09:00 до 17:00, затем снег станет менее интенсивным.

Ранее начальник отдела Гидрометцентра Анатолий Цыганков сообщил, что в ближайшее время в Москве потепление не ожидается. Эксперт подчеркнул, что февраль в 2026 году демонстрирует настоящую зимнюю погоду.

До этого ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в начале недели Москву пройдут аномальные снегопады из-за балканского циклона. По его словам, уже в понедельник, 16 февраля, высота снежного покрова в городе выросла на 11 сантиметров.

