18 февраля 2026 в 16:06

Москвичам рассказали, ждать ли потепления в ближайшее время

Синоптик Цыганков: в ближайшее время в Москве не ожидается потепления

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
В ближайшее время в Москве потепление не ожидается, рассказал начальник отдела гидромедцентра Анатолий Цыганков. В беседе с «Радио 1» эксперт подчеркнул, что февраль в 2026 году демонстрирует настоящую зимнюю погоду.

Начинали мы с аномально холодной погоды, потом у нас была оттепель на три дня, а теперь опять зима. Идет очередной циклон с юга, он всегда обилен влагой, поэтому будет много снега. Циклон пойдет непосредственно через Москву, а не по касательной, как в прошлый раз. Пока поводов для беспокойства нет: серьезного потепления в ближайшее время не предвидится, — пояснил эксперт.

Синоптик обратил внимание, что по области снег выпадает по-разному: где-то осадков может быть больше, а где-то меньше. По его словам, в Подмосковье может выпасть от 10 до 20 мм снега.

Ранее синоптик Татьяна Позднякова сообщила, что в феврале в Москве ожидается сохранение холодной погоды, характеризующейся температурой значительно ниже климатической нормы (примерно на 5–10 градусов) и постоянными снегопадами. Отмечается увеличение толщины снежного покрова и вероятность интенсивных осадков 19 и 20 февраля, обусловленных близостью южного циклона.

