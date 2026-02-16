«Снега будет больше»: синоптик сделала неутешительный прогноз для москвичей Синоптик Позднякова: до конца февраля оттепели в Москве можно не ждать

До конца февраля в Москве не ожидается потепления, заявила NEWS.ru главный специалист «Метеоновостей» Татьяна Позднякова. По ее словам, в ближайшие дни жителям столицы предстоит столкнуться с обильными осадками в виде снега.

До конца февраля оттепели в Москве не предполагается. Холодная погода будет сохраняться всю неделю, температура воздуха опустится ниже климатической нормы где-то на 5–10 градусов и в течение всех суток будет отрицательная. Снега будет больше. За сегодняшний день мы ожидаем прирост снежного покрова. Четверг и пятница тоже будут с осадками, местами сильными, потому что мы будем находиться вблизи центра южного циклона. Что будет в марте, сказать сложно. Мы все хотим, конечно, более теплой погоды, чем то, что мы наблюдаем сейчас за окном, — поделилась Позднякова.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил, что в начале недели Москву ожидают аномальные снегопады из-за балканского циклона. По его словам, уже в понедельник высота снежного покрова в городе вырастет на 11 сантиметров.