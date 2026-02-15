Балканский циклон принесет в Москву аномальные снегопады Синоптик Тишковец: 16 февраля высота сугробов в Москве вырастет на 11 см

В начале недели Москву ждут аномальные снегопады, вызванные Балканским циклоном, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. В беседе с РИА Новости он пояснил, что уже в понедельник высота снежного покрова в городе увеличится на 11 сантиметров.

Суровый балканский циклон уже в ночь на понедельник обрушится мощными снегопадами и метелями на юго-запад Центрального федерального округа. Под утро «армада» снеговых туч, смещаясь с курсом на северо-восток, достигнет Центральной России. Зацепит аномальным снегом, до 75% месячной нормы, юг и восток Подмосковья, — рассказал он.

В столице снег начнется утром в понедельник и к середине дня достигнет пика интенсивности. Погоду осложнит северо-восточный ветер с порывами до 12 м/с и метель с видимостью 2-3 км. Температура днем составит -10…-13 градусов, но из-за ветра будет ощущаться как -20 градусов.

Тем временем российская станция «Восток» зафиксировала самую низкую температуру воздуха на планете за прошедшие сутки. Так, в Антарктиде столбики уличных термометров опустились до отметки −55,8 градуса.