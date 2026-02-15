Зимняя Олимпиада — 2026
15 февраля 2026 в 13:54

Найдено самое холодное место на Земле с нестерпимыми морозами

Станция «Восток» в Антарктиде стала самой морозной точкой планеты за сутки

Зимовочный комплекс станции «Восток» в Антарктиде Зимовочный комплекс станции «Восток» в Антарктиде Фото: ООО «Запсибгазпром»/РИА Новости
Российская станция «Восток» зафиксировала самую низкую температуру воздуха на планете за прошедшие сутки, рассказали ТАСС в Гидрометцентре РФ. Так, в Антарктиде столбики уличных термометров опустились до отметки −55,8 градуса.

Самая низкая температура воздуха на Земле была зафиксирована в Антарктиде — минус 55,8 градуса, — отметил собеседник агентства.

В топ-3 самых холодных за последние 24 часа мест также вошли чукотское село Илирней (−52 градуса) и якутский Оймякон (−48,9 градуса). Что касается самых жарких мест планеты, то в этом рейтинге первенство принадлежит аэропорту Каира, где воздух прогрелся до +42 градусов.

Ранее ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что Санкт-Петербург пережил самую холодную ночь с начала текущего зимнего сезона. По его словам, столбики термометров опустились до значений, которых город не видел в феврале последние пять лет — минус 23,6 градуса.

До этого стало известно, что на севере Центрального федерального округа в ночь на 16 февраля столбики термометров опустятся до минус 13–19 градусов. Днем ожидается от –8 до –14 градусов. В ряде регионов будет сильный снег и гололедица.

