15 февраля 2026 в 11:34

Синоптик Леус сообщил о самой холодной ночи в Петербурге

Синоптик Леус: ночь на 15 февраля в Петербурге стала самой холодной за сезон

Фото: Алексей Даничев/РИА Новости
Санкт-Петербург пережил самую холодную ночь с начала текущего зимнего сезона, сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. Синоптик отметил, что столбики термометров в Северной столице опустились до значений, которых город не видел в феврале последние пять лет.

Окончательный минимум температуры воздуха сегодняшнего дня в Санкт-Петербурге составит −23,6 градуса — это самая низкая температура с начала нынешнего холодного сезона, — подчеркнул эксперт.

По данным метеорологов, столь суровые морозы в феврале не фиксировались с 2021 года. Последний раз сопоставимые температурные рекорды были отмечены в Петербурге лишь в начале января 2024 года. Однако аномальный холод окажется кратковременным, и уже к началу рабочей недели температурный фон начнет меняться. В понедельник, 16 февраля, в городе ожидается существенное потепление: ночью температура поднимется до −17, а днем составит до −10, сообщил Леус.

Ранее специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что суббота, 14 февраля, стала самым теплым днем в Москве с начала года. По ее словам, этот день был последним перед резким похолоданием.

